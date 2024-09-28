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Genç patrona vergi yok

Gençlere sağlanan kazanç istisna tutarı 230 bin TL’ye çıkartıldı. Gençler bu rakama kadar vergi ödemeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Genç patrona vergi yok

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Genç girişimcilere belirli şartlar dahilinde sağlanan gelir vergisi kazanç istisnasının tutarı, 230 bin liraya yükseltildi. Adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişilerin, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75 bin lirası gelir vergisinden müstesna tutulmuştu. 2023 takvim yılından itibaren uygulanmak üzere istisna tutarı, 2024 takvim yılı için 230 bin lira olarak tespit edilmişti. Düzenleme ile genç girişimcilere belirli şartlar dahilinde sağlanan kazanç istisnasının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak tespit olunan tarifenin ikinci dilimine bağlanarak, mükelleflerin istisnadan günün şartlarına göre yararlanmasına imkan sağlandı. Tebliğ ile mevcut tebliğdeki istisna tutarı da yeni tutara göre revize edildi.

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