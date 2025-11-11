PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

