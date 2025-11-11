Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."