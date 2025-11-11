ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde takvim.com.tr mikrofonuna konuştu. Özbek, bahis operasyonu ile ilgili soruya "Federasyon sürekli oynayan futbolcularla, 5 yıl önce oynayan futbolcuları ayırt etmeli." dedi. İşte Özbek'in o sözleri...

Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller dağıtıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödül töreninin ardından takvim.com.tr mikrofonuna konuştu.

Özbek, bahis operasyonu ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bahisle ilgili biz görüşlerimizi daha önceki mecralarımızdan yayınladığımız bültenlerle duyurduk. Buradaki en önemli husus elbette ki Türk futbolunun bu manada arınması, bu bahis ortamından sporcularımızın özellikle çıkması Türk futbolu için çok önemli.

Demin de ifade ettim, burada bir şeye dikkat etmek lazım. Evet bundan arınmak istiyoruz ama bu manada hata yapmış sporcularımız varsa eğer, bunların maksadına, neyi amaçlayarak bu işe girdiklerine de bir dikkat etmek lazım. Özellikle seneler evvel alt liglerde oynarken, yani bahis oynamış bir futbolcuyla, yani 4,5 - 5 sene evvel oynamış... Bir de iki hafta evvel oynamış, efendim şu kadar sayıda oynamış, yani bunun maksadını iyi tefrik etmek lazım.

Federasyonumuza buradan büyük iş düşüyor. Bu ayrımı, çünkü bir cezaya muhatap olacaklarsa bu fiilin bu manada incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Federasyonumuz da bu manada hassas olacağını düşünüyorum. Adaleti ancak bu şekilde getirebiliriz."

