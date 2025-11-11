İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...

İddianamede, 13'üncü eylemin "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğu ifade edilerek, şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan ve yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün temel felsefesinin elde ettiği suç gelirlerini "kişisel zenginleşme aracı" ve "siyasetin finansmanı" için kullanmak olduğu kaydedildi.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu liderliğindeki çete, "İBB Hanem" uygulamasında toplam 11 milyon 360 bin 412 vatandaşın en mahrem bilgilerini yağmaladı yetmedi yabancı servislere servis etti.

"Örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden beri örgüt içerisinde yer alan, basın danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt yöneticisi Murat Ongun, siyasi danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Necati Özkan ve bilişim danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Melih Geçek aracılığıyla vatandaşların İBB hizmetlerden faydalanmak için telefonlarına yüklediği, belediye hizmetlerinin yer aldığı telefon uygulamalarını, tek bir uygulamada birleştirerek 'yenilik yapıldığı imajı verilmek suretiyle' faaliyete geçirdikleri ve İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi seçim sloganlarından olan 'İstanbul Senin' adını verdikleri uygulamayla toplumu etki altı altına almak, vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla birleştirerek, yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri, bu çalışmalar esnasında da Türk vatandaşı olmayan şahısları kullandıkları soruşturma dosyamız kapsamında tespit edilmiştir."

VATANDAŞLARIN LOKASYON TEMELLİ TAKİPLERİNİ SAĞLADILAR

İddianamede, Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın da yer aldığı bir telefon konuşmasıyla ilgili yapılan incelemeye ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olarak gözüktüğü ancak soruşturma dosyasının bütününden örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ait olduğu tespit edilen 'Reklamist' isimli firma üzerinden yapacakları bir uygulamayla önce İBB Başkanlığı sonra ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önce İstanbul ölçekli, sonra ise tüm Türkiye'yi kapsayan bir çalışma ile kişisel verilerini elde ettikleri vatandaşların alışkanlıklarını, ilgi/reaksiyon analizini, günlük rutinlerini, İstanbul seçmeninin davranışsal profillenmesini, vatandaşların lokasyon temelli takiplerini sağlamak, bu suretle de siyasal yönlendirme amaçlı segmentasyonla örgüt elebaşı İmamoğlu'nun tercih edilmesi amacıyla sistematik bir örgütsel propaganda faaliyeti yürütmekte olduğu tespit edilmiştir."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) tarafından hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"Siber saldırgan(lar) tarafından, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullandığı değerlendirilen 3,7 milyon vatandaşa ait kimlik (ad, soyad, TCKN), GSM, konum (enlem, boylam) gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği ve yasa dışı platformlarda paylaşıldığı/satışa sunulduğu tespit edilmiştir. 'İstanbul Senin' uygulamasını kullandığı değerlendirilen vatandaşlara ait enlem, boylam, rakım, IP, telefon (marka, model, işletim sistemi), userld ve anonymousld gibi verilerin anlık olarak uygulama tarafından kayıt altına alındığı, analitik ve kullanıcı davranışı izleme servisi sağlayan Amerika merkezli Mixpanel (mixpanel[.]com), Sentry (sentryf.Jio) ve Almanya merkezli Adjust (adjustf.Jcom) isimli web sitelerine gönderildiği tespit edilmiştir."