Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler

İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi kamuoyuna duyuruldu. 3739 sayfalık iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin ve Murat Çalık gibi isimler şüpheli listesinde. Takvim.com.tr, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa imza atan Ekrem İmamoğlu ve suç "Eko"sistemine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı. İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talep edildi. İmamoğu'nun asıl ve ilk amacı maddi zenginleşme, ikinci amacı CHP'yi ele geçirme üçüncü amacının ise devleti ele geçirip rüşvet düzenini memleket geneline yaymak olduğu belirtildi. İddianamede CHP'nin şaibeli kurultayından, para kulelelerine çok sayıda konu başlığı yer aldı.

Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna ilişkin 19 Mart 2025'ten bu yanan yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini kamuoyuna duyurdu. Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.

EKREM İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NUN İŞLEDİ SUÇLAR

İddianameye göre Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan işlediği suçlar:

▪️Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
▪️Rüşvet (12 kez)
▪️Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez)
▪️Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez)

İddianameye göre, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildi.

Toplam 400 şüphelinin yer aldığı iddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye yakın temas içinde olduğu isimler ve gizli kasaları yer alıyor.

"EKO"SİSTEM LİSTEDE

İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gizli kasa Emrah Bağdatlı, gizli kasa Adem Soytekin, reklamcı Murat Kapki gibi isimler de şüpheli listesinde.

Soruşturma kapsamında tespit edilen deliller, MASAK raporları ve alınan kritik ifadeler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan 100'den fazla şüpheliyle çok sayıda tanığın ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Rüşvet çarkındaki kilit isimler, milyarlarca liralık yolsuzluğun nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla anlatarak itirafçı oldu. İstanbul'un nasıl haraca bağlandığı ifadelerde yer aldı.

TAKVİM İDDİANAMEYE ULAŞTI! 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Takvim.com.tr, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa imza atan Ekrem İmamoğlu ve suç "Eko"sistemine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EKREM İMAMOĞLU... "CHP ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİ"

7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi.

İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.

İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.

Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.

İşte asrın vurgununda öne çıkanlar:


İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Yapılanması ve Özellikleri

Şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ''İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün'' silahlı olmadığı, maddi menfaate dayalı ve çıkar amaçlı kurulduğu, örgüt lideri dahil olmak üzere yönetici ve üye kadrosunda yer alan kişilerin bir kısmının kamuda (belediyelerde ya da bağlı iştiraklerde) görevli oldukları, bundan kaynaklı olarak örgütün; gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinde daha çok kamunun kendilerine sağlamış olduğu gücü kullandıkları, hem örgüte mensubiyeti bulunan şüphelilerin hem de örgütün oluşturduğu ''sisteme'' para aktaran şüphelilerin kendi çıkarlarının da örgüt çıkarları ile paralel nitelikte olmasından kaynaklandığı, ''sisteme'' doğrudan veya dolaylı olarak para aktarmak zorunda kalan mağdur kişilerin ise örgütün kamusal gücünden korktukları anlaşılmıştır.



"EKO"SİSTEMİN HİYERARŞİK YAPISI: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EKREM İMAMOĞLU

"Eko"sistemin hiyerarşik yapısı iddianamede yer aldı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri olarak tablonun başını çekti.

Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.


BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ RÜŞVET PARALARIYLA İBB SEÇİMLERİ FİNANSE EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu liderliğinde Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın faaliyetleriyle kurulan suç örgütünün Beylikdüzü'nde elde edilen suç gelirleriyle 2019'daki yerel seçim kampanyasını finans ettiği vurgulandı.

İddianamede şöyle denildi:

2015-2019 yılları arasında suç örgütünün 14 farklı başta rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları olmak üzere muhtelif suçlara vücut veren eylemlerinin tespit edildiği, eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun bizzat iştirak ettiği ve yönlendirdiği,

Şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün temellerini Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı,

Sonuç olarak kurulan bu suç örgütünün liderinin Ekrem İMAMOĞLU olduğu, Fatih KELEŞ ve Adem SOYTEKİN'in bizzat rüşvet görüşmelerini yönettiği, suç örgütünün yöneticileri konumunda oldukları, Mehmet Murat ÇALIK'ın İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak bizzat usulsüz işlemlerde rol aldığı, Tuncay YILMAZ'ın ise yine Ekrem İMAMOĞLU'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat genel müdürü olarak rüşvet eylemlerine iştirak ettiğinden örgüt üyeleri oldukları anlaşılmış, aşağıdaki "şahıs tahilleri" kısmında örgüt içerisindeki faaliyetleri ayrıntılı şekilde izah edilmiştir.

RANT ÜZERİNE ÇEKİLEN BANTTA YENİ DETAY VE GÖRÜNTÜLER

Öte yandan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu ve para kasalarının Le Meridien Otel'de yaptığı sır görüşmenin detayları ve kamera bantlama olayına ilişkin yeni görüntüler yer aldı.

Bilindiği üzere oteldeki gizli toplantıda sadece kameralar bantlanmamış, sinyal kesicilerle de "önlem" alınmıştı.

"EKO"SİSTEMİN 3 AMACI İDDİANAMEDE: ÖNCE PARALARI VE CHP'Yİ SONRA DA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün ihalelerden usulsüzce elde ettiği suç gelirlerini "sistem" adını verdikleri para havuzuna aktardıkları; Ekrem İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacının maddi zenginleşme olmasının yanı sıra ikinci amacın CHP'yi rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla ele geçirmek olduğu vurgulandı.

İmamoğlu'nun üçüncü amacı ise partisinin Cumhurbaşkanı adayı olup kurduğu rüşvet ağını ülke geneline genişletmek.

''Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun'', ''şimdi verme vakti!, Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı olunca şimdi verdiklerini ileride fazlasıyla alacaksın, bizim dönemimiz çok yakın!'', ''şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın'', ''Kardeşim! Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz'' şeklindeki sözler ile kamu gücünden yararlanılıp şahısları ikna edilmeye çabası iddianamede yer aldı.





ŞAİBELİ KURULTAY İDDİANAMEDE

İBB iddianamesinde yer verilen en çarpıcı konu başlıklarından biri de CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı'nı mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya dair görüntüler tek tek inceledi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü üyelerinin ve dönemin İBB bürokratlarının 38. Kurultay'da Özgür Özel'in yanında İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları belirtildi. Şahısların kurultay süreci için kapsamlı ve sistematik çalıştığı, toplantılar yaptığı ifade edildi.




İddinamede yer alan ifade şu şekilde:

İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay 'da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları,

Yine yukarıdaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde ise; Sarp YALÇINKAYA'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp YALÇINKAYA isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır.



İSTANBUL İL KONGRESİNDE VE KURULTAYDA DELEGELER SATIN ALINDI

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar da yer aldı.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e aday belirlediği, 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.

İddianamede öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN' un organize etmiştir. Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK, Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır.
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde 'Cumhurbaşkanı Adayı' olarak gösterilmeyen şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU' na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır. İnternet üzerinde yapılan toplantılardan biri kamuoyuna yansımış, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisinin fiili genel başkanı gibi davrandığı görülmüştür.

08.10.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT ile ittifak yaparak, Kemal KILIÇDAROĞLU' nun aday gösterdiği Cemal CANPOLAT' a karşı Rıza AKPOLAT' ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür ÇELİK' i desteklemiştir. Örgüt liderinin o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza AKPOLAT ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır. İstanbul' un en 'zengin' ilçelerinden Beşiktaş' ın belediye başkanlığını yapan Rıza AKPOLAT' ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçimde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür ÇELİK' ten yana kullanmalarını sağlamıştır. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla Rıza AKPOLAT ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava halen derdesttir.



38. İstanbul İl Kongresi' nde 'delegeleri satın alarak' desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan örgüt liderinin 04-05.11.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresinde Kemal KILIÇDAOĞLU' nun karşısında aday olarak Özgür ÖZEL' i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, 'delegelerin satın alınarak' Özgür ÖZEL lehine oy kullanmaları sağlanmıştır. Olağan kurultay'da yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derdesttir.
Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan genel başkan değişikliğinden sonra partinin kontrolü tamamen örgüt liderine geçmiş, 2024 mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğu örgüt lideri tarafından belirlenmiştir. Şişli, Üsküdar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Bakırköy, Sancaktepe, Kadıköy, Çekmeköy gibi ilçelerde örgüt lideri kendisine bağlı kişileri aday göstermiş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla Belediye Başkanlarını ise kendisine tabi kılmıştır. Avcılar, Sarıyer, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ve olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza AKPOLAT tarafından belirlenmiştir.


ŞAİBELİ KURULTAY İSTİNAFTA

Bilindiği üzere mezkur kurultayın yargı süreci hala devam ediyor. Delegelerin irade fesadına uğratıldığı, İBB kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için kullanıldığı, kimi delegelere oy karşılığı İBB'de makam ve mevki verildiği dava konusu oldu.

Delegelere pavyonda para dağıtılıp oylamanın seyrini Özgür Özel lehine değiştirmeye dönük adımlar atıldığı iddianamede yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeli bir şekilde koltuğu kaybettiği bizzat CHP'lilerce söylendi.


SUÇ ÖRGÜTÜN KÜLTÜR A.Ş VE MEDYA A.Ş YAPILANMASI

İMAMOĞLU çıkar amaçlı suç örgütünün amacı, örgütün diğer birçok iştirak yapılanmasında da olduğu gibi; Kültür A.Ş ve MEDYA A.Ş kanalıyla kamu bütçesini suç örgütüne aktarmaktır. Elde edilen bu haksız kazanç ile, suç örgütü liderinin siyasi faaliyetleri organize edilmiş, aynı zamanda kişisel zenginleşme yoluna gidilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU liderliğinde ve talimatıyla, Kültür A.Ş ve Medya A.Ş yapılanması içerisinde Murat ONGUN tarafından organize edilen, Necati ÖZKAN tarafından planlanan, Serdal TAŞKIN, Kağan SÜRMEGÖZ, Doğan Hamit DOĞRUER, Emrah BAĞDATLI, Barış KILIÇ, Güldem ŞIK, Fatoş Pınar TÜRKER, Fatoş AYIK, Ceyda KIRYAK, İlknur TAŞDELEN, Elif GÜVEN ve adı geçen diğer örgüt üyeleri tarafından Ekrem İMAMOĞLU suç örgütüne fon sağlamak amacıyla KÜLTÜR A.Ş ve MEDYA A.Ş tarafından gerçekleştirilen usulsüz ihaleler, doğrudan teminler, muvazaalı ecrimisil tahsilatları, muvazaalı sözleşmeler ile para tahsilatı eylemleri organize edilerek İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün ''sistem'' isimli yapısının finanse edilmesi sağlanmıştır.

23.10.2025 tarihli kolluk tutanağında, Medya A.Ş.'de görevli olan suç örgütü üyesi şüpheli Fatoş AYIK isimli şahsın kullanımındaki Dell marka 4854b54 seri numaralı laptop üzerinde yapılan inceleme neticesi Signal isimli uygulama üzerinden bir takım konuşmalar yapıldığı tespit edilmiştir.

