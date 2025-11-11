Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna ilişkin 19 Mart 2025'ten bu yanan yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini kamuoyuna duyurdu. Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.
EKREM İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS
Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.
İMAMOĞLU'NUN İŞLEDİ SUÇLAR
İddianameye göre Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan işlediği suçlar:
▪️Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
▪️Rüşvet (12 kez)
▪️Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez)
▪️Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez)
İddianameye göre, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildi.
Toplam 400 şüphelinin yer aldığı iddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye yakın temas içinde olduğu isimler ve gizli kasaları yer alıyor.
"EKO"SİSTEM LİSTEDE
İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gizli kasa Emrah Bağdatlı, gizli kasa Adem Soytekin, reklamcı Murat Kapki gibi isimler de şüpheli listesinde.
Soruşturma kapsamında tespit edilen deliller, MASAK raporları ve alınan kritik ifadeler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.
Etkin pişmanlıktan faydalanan 100'den fazla şüpheliyle çok sayıda tanığın ifadeleri de iddianamede yer aldı.
Rüşvet çarkındaki kilit isimler, milyarlarca liralık yolsuzluğun nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla anlatarak itirafçı oldu. İstanbul'un nasıl haraca bağlandığı ifadelerde yer aldı.
TAKVİM İDDİANAMEYE ULAŞTI! 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Takvim.com.tr, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa imza atan Ekrem İmamoğlu ve suç "Eko"sistemine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı.
SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EKREM İMAMOĞLU... "CHP ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİ"
7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi.
İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.
İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.
Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.
İşte asrın vurgununda öne çıkanlar:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Yapılanması ve Özellikleri
Şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ''İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün'' silahlı olmadığı, maddi menfaate dayalı ve çıkar amaçlı kurulduğu, örgüt lideri dahil olmak üzere yönetici ve üye kadrosunda yer alan kişilerin bir kısmının kamuda (belediyelerde ya da bağlı iştiraklerde) görevli oldukları, bundan kaynaklı olarak örgütün; gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinde daha çok kamunun kendilerine sağlamış olduğu gücü kullandıkları, hem örgüte mensubiyeti bulunan şüphelilerin hem de örgütün oluşturduğu ''sisteme'' para aktaran şüphelilerin kendi çıkarlarının da örgüt çıkarları ile paralel nitelikte olmasından kaynaklandığı, ''sisteme'' doğrudan veya dolaylı olarak para aktarmak zorunda kalan mağdur kişilerin ise örgütün kamusal gücünden korktukları anlaşılmıştır.
"EKO"SİSTEMİN HİYERARŞİK YAPISI: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EKREM İMAMOĞLU
"Eko"sistemin hiyerarşik yapısı iddianamede yer aldı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri olarak tablonun başını çekti.
Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.
BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ RÜŞVET PARALARIYLA İBB SEÇİMLERİ FİNANSE EDİLDİ
Ekrem İmamoğlu liderliğinde Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın faaliyetleriyle kurulan suç örgütünün Beylikdüzü'nde elde edilen suç gelirleriyle 2019'daki yerel seçim kampanyasını finans ettiği vurgulandı.
İddianamede şöyle denildi:
2015-2019 yılları arasında suç örgütünün 14 farklı başta rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları olmak üzere muhtelif suçlara vücut veren eylemlerinin tespit edildiği, eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun bizzat iştirak ettiği ve yönlendirdiği,
Şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün temellerini Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı,
Sonuç olarak kurulan bu suç örgütünün liderinin Ekrem İMAMOĞLU olduğu, Fatih KELEŞ ve Adem SOYTEKİN'in bizzat rüşvet görüşmelerini yönettiği, suç örgütünün yöneticileri konumunda oldukları, Mehmet Murat ÇALIK'ın İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak bizzat usulsüz işlemlerde rol aldığı, Tuncay YILMAZ'ın ise yine Ekrem İMAMOĞLU'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat genel müdürü olarak rüşvet eylemlerine iştirak ettiğinden örgüt üyeleri oldukları anlaşılmış, aşağıdaki "şahıs tahilleri" kısmında örgüt içerisindeki faaliyetleri ayrıntılı şekilde izah edilmiştir.
RANT ÜZERİNE ÇEKİLEN BANTTA YENİ DETAY VE GÖRÜNTÜLER
Öte yandan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu ve para kasalarının Le Meridien Otel'de yaptığı sır görüşmenin detayları ve kamera bantlama olayına ilişkin yeni görüntüler yer aldı.
Bilindiği üzere oteldeki gizli toplantıda sadece kameralar bantlanmamış, sinyal kesicilerle de "önlem" alınmıştı.
"EKO"SİSTEMİN 3 AMACI İDDİANAMEDE: ÖNCE PARALARI VE CHP'Yİ SONRA DA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün ihalelerden usulsüzce elde ettiği suç gelirlerini "sistem" adını verdikleri para havuzuna aktardıkları; Ekrem İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacının maddi zenginleşme olmasının yanı sıra ikinci amacın CHP'yi rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla ele geçirmek olduğu vurgulandı.
İmamoğlu'nun üçüncü amacı ise partisinin Cumhurbaşkanı adayı olup kurduğu rüşvet ağını ülke geneline genişletmek.
''Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun'', ''şimdi verme vakti!, Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı olunca şimdi verdiklerini ileride fazlasıyla alacaksın, bizim dönemimiz çok yakın!'', ''şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın'', ''Kardeşim! Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz'' şeklindeki sözler ile kamu gücünden yararlanılıp şahısları ikna edilmeye çabası iddianamede yer aldı.
ŞAİBELİ KURULTAY İDDİANAMEDE
İBB iddianamesinde yer verilen en çarpıcı konu başlıklarından biri de CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı'nı mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya dair görüntüler tek tek inceledi.
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü üyelerinin ve dönemin İBB bürokratlarının 38. Kurultay'da Özgür Özel'in yanında İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları belirtildi. Şahısların kurultay süreci için kapsamlı ve sistematik çalıştığı, toplantılar yaptığı ifade edildi.
İddinamede yer alan ifade şu şekilde:
İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay 'da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları,
Yine yukarıdaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde ise; Sarp YALÇINKAYA'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp YALÇINKAYA isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır.