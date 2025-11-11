Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna ilişkin 19 Mart 2025'ten bu yanan yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini kamuoyuna duyurdu. Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.



EKREM İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS



Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.



İMAMOĞLU'NUN İŞLEDİ SUÇLAR



İddianameye göre Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan işlediği suçlar:

▪️Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

▪️Rüşvet (12 kez)

▪️Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez)

▪️Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez)



İddianameye göre, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildi.

Toplam 400 şüphelinin yer aldığı iddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye yakın temas içinde olduğu isimler ve gizli kasaları yer alıyor.



"EKO"SİSTEM LİSTEDE



İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gizli kasa Emrah Bağdatlı, gizli kasa Adem Soytekin, reklamcı Murat Kapki gibi isimler de şüpheli listesinde.



Soruşturma kapsamında tespit edilen deliller, MASAK raporları ve alınan kritik ifadeler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.



Etkin pişmanlıktan faydalanan 100'den fazla şüpheliyle çok sayıda tanığın ifadeleri de iddianamede yer aldı.



Rüşvet çarkındaki kilit isimler, milyarlarca liralık yolsuzluğun nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla anlatarak itirafçı oldu. İstanbul'un nasıl haraca bağlandığı ifadelerde yer aldı.



TAKVİM İDDİANAMEYE ULAŞTI! 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



Takvim.com.tr, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa imza atan Ekrem İmamoğlu ve suç "Eko"sistemine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı.



SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EKREM İMAMOĞLU... "CHP ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİ"



7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi.



İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.



İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.



Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.



Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.



İşte asrın vurgununda öne çıkanlar:





İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Yapılanması ve Özellikleri



Şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ''İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün'' silahlı olmadığı, maddi menfaate dayalı ve çıkar amaçlı kurulduğu, örgüt lideri dahil olmak üzere yönetici ve üye kadrosunda yer alan kişilerin bir kısmının kamuda (belediyelerde ya da bağlı iştiraklerde) görevli oldukları, bundan kaynaklı olarak örgütün; gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinde daha çok kamunun kendilerine sağlamış olduğu gücü kullandıkları, hem örgüte mensubiyeti bulunan şüphelilerin hem de örgütün oluşturduğu ''sisteme'' para aktaran şüphelilerin kendi çıkarlarının da örgüt çıkarları ile paralel nitelikte olmasından kaynaklandığı, ''sisteme'' doğrudan veya dolaylı olarak para aktarmak zorunda kalan mağdur kişilerin ise örgütün kamusal gücünden korktukları anlaşılmıştır.