Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ÖZEL ÖDÜL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu.



Her camiaya eşit mesafede olacaklarını belirten Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HER CAMİAYA EŞİT MESAFEDE KALACAĞIZ"

"Spor milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi temiz, adil ortamda rekabet edilmesi, sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayıştan ödün vermedik vermeyeceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNU FAIR-PLAY İLE REKABET EDEN BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Türk futbolunu kavgayla değil fair-play ile rekabet eden bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Millet bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol' bekliyor. Mücadeleyi saha içinde yapalım. Saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı, küme düşeni hep beraber alkışlayalım."

"ÜLKEMİZ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA DEVRİM YAŞADI"

"Ülkemiz her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiyesinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır."

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

"Milli Takımımız, 4 gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Milli Takımımızın direkt Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır."

"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR BİZLERİ AVRUPA'DA MUTLU ETTİ"

"Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. UEFA'da daha fazla takımla temsil edilmeyi istiyoruz."

"HAK EDENİN KAZANDIĞI SİSTEMİ TESİS ETMEK İÇİN KARARLIYIZ"

"Futbol sadece bir oyun değil, birliğin, toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek, coşkumuza balta düşürecek herkesin karşısında olacağız. Biz sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız."