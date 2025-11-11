Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!

Spor dünyasına yön veren isimlerin yer alacağı ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendirildiği zirve Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Takvim.com.tr zirveden gelişmeleri dakika dakika aktardı.
CANLI ANLATIM
TURKUVAZ DİJİTAL'E ÖDÜL
Yılın dijital spor haber sitesi dalında ödül verildi.
Bu kategoride aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr sitelerinin spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla Türkiye'nin referans spor kanalları olması ve spor camiasına katkılardan dolayı ödül web siteleri adına Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce'ye takdim edildi.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini buldu.
Yılın Sağ Stoperi: Milan Skriniar
Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru
Yılın Ön Liberosu: Lucas Sebastián Torreira Di Pascua
Yılın Sağ Kanadı: Oleksandr Zubkov
Yılın 10 Numarası: Rafa Silva
Yılın Golcüsü: Victor Osimhen
Yılın Teknik Direktörü: Okan Buruk
Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray
Futbolda Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor
Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Trendyol Yılın Takımı Ödülü: Galatasaray
Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır
Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı
Yılın Orta Sağ Oyuncusu: İsmail Yüksek
Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Arda Güler
Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Kenan Yıldız
En İyi Lejyoner Ödülü: Hakan Çalhanoğlu
Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü: Vincenzo Montella
BAKAN BAK'A TURKUVAZ MEDYA ÖZEL ÖDÜLÜ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak zirvede açıklamalarda bulundu.
Bakan Bak, "Sporun daha iyiye gitmesi için çalışıyoruz. Bu noktada Turkuvaz Medya'nın çabasına biz de destek vermez üzere, her yıl olduğu gibi bu yılda buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski sporcu olması ve sporun içinden gelmesi vesilesiyle, Türk sporunda önemli yatırımlar yapıldı." dedi.
Konuşmasının ardından Turkvaz Medya Özel Ödülü Bakan Bak'a takdim edildi.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ÖZEL ÖDÜL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu.
Her camiaya eşit mesafede olacaklarını belirten Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HER CAMİAYA EŞİT MESAFEDE KALACAĞIZ"
"Spor milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi temiz, adil ortamda rekabet edilmesi, sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayıştan ödün vermedik vermeyeceğiz."
"TÜRK FUTBOLUNU FAIR-PLAY İLE REKABET EDEN BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"
"Türk futbolunu kavgayla değil fair-play ile rekabet eden bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Millet bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol' bekliyor. Mücadeleyi saha içinde yapalım. Saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı, küme düşeni hep beraber alkışlayalım."
"ÜLKEMİZ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA DEVRİM YAŞADI"
"Ülkemiz her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiyesinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır."
"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"
"Milli Takımımız, 4 gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Milli Takımımızın direkt Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır."
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR BİZLERİ AVRUPA'DA MUTLU ETTİ"
"Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. UEFA'da daha fazla takımla temsil edilmeyi istiyoruz."
"HAK EDENİN KAZANDIĞI SİSTEMİ TESİS ETMEK İÇİN KARARLIYIZ"
"Futbol sadece bir oyun değil, birliğin, toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek, coşkumuza balta düşürecek herkesin karşısında olacağız. Biz sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız."
TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ'A ÖZEL ÖDÜL
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın katıldığı zirve başladı. Zirvede, futbol, basketbol, voleybol ve spor ekonomisine dair oturumlar düzenleniyor.
TVF Başkanı Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Üstündağ dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a özellikle teşekkür etti.
Ayrıca Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet ödülünü aldı.
Üstündağ zirvede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ÇOK KISA SÜREDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK"
Türk voleybolunu konuşacaksak eğer, Türk voleybolunun geldiği nokta çok kısa sürede dünya ikinciliği elde ettik, ikinciliğin hüznünü yaşadık. Sayın bakanımız bizzat bizimleydi, sporun birleştirici yönüyle elimizden gelen her türlü gayreti sergiledik fakat final maçında 3-2 kaybederek dünya ikinciliğiyle yetindik.
"TÜRK SPORU ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI"
Türk sporu bugün geldiği nokta çok önemli başarılıara imza attı. Basketbol Milli Takımımızın Avrupa'da final oynaması, Voleybol Milli Takımımızın final oynaması Futbol Takımımızın haziranda Dünya Kupası'nda derece elde edeğini yürekten inanıyorum."
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cuhhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2026 Dünya Şampiyonası'nı İstanbul'da yapma girişimimiz vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımız konuya el koyarak dünya şampiyonasının İstanbul'a alınmasını sağladı. Bize destek veren emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
SPORUN MERKEZİ YİNE TURKUVAZ
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.
BAKAN VE FEDERASYON BAŞKANLARI KATILACAK
Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gibi önemli isimler katılım gösterecek.
Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.
JASİKEVİCİUS VE SAKA DA ZİRVEDE
Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirvede Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius da yer alacak. Deneyimli başantrenör, kazandığı şampiyonlukların yanı sıra basketbolun gelişimi için de açıklamalarda bulunacak. Zirvenin bir diğer önemli konuğu ise Trabzonspor U19 takımıyla Avrupa'da büyük bir başarıya imza atan Eyüp Saka. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün düzenlenecek Spor Zirvesi'nde Türk futbolunun gündemindeki son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.
GÖZLER BAKAN BAK'TA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bugün yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.