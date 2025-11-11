SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu

YPG/SDG'DEKİ BAAS'ÇI ESAD ARTIĞI: BAHOZ ERDAL SDG'nin Şam yönetimine 70 kişilik liste sunduğu 29 Ekim günü SDG, Suriye ordusuna saldırarak iki askeri şehit etti. Daha önce de Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yine Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı biliniyor. Öte yandan SDG içinde entegrasyon sürecini sabote eden yapılar mevcut. PKK'nın silah bırakmasına ve Suriye ordusuna entegrasyona karşı çıkan Bahoz Erdal ve Sipan Hamo bu isimlerin başını çekiyor. Bilindiği üzere Bahoz, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın tıp fakültesinden arkadaşı. Ömrünü Türkiye düşmanlığına adamış azılı bir BAAS'çı. Esad ve YPG arasında köprü görevi geren Bahoz Erdal, Şam'daki 8 Aralık devrimi ve Türkiye'nin bölgedeki etkisiyle iyice çıkmaza girdi.

SDG'Lİ SİPAN HEMO'DAN "ENTEGRASYON" PROVOKASYONU: SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ



Elebaşı Bahoz Erdal'ın ekip arkadaşı SDG yöneticilerinden Sipan Hemo da Şam yönetimi ile görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığını belirterek savaş tehdidine göre hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.



Hemo, "Dürüst olmak gerekirse, durum açık. Savaş hazırlıkları öncelik kazanmış durumda. Çok fazla muharebe deneyimimiz oldu. Savaşın ne zaman ve hangi koşullar altında geleceğini bu deneyimler sayesinde öğrendik" dedi.



Şam'la SDG arasındaki entegrasyon sürecini tıkamak için bir kez daha "özerklik" istedi.



Akıllara "Bahoz Erdal ve Sipan Hemo, Ferhat Abi Şahin ile danışıklı dövüş içinde mi?" sorusu geldi.





