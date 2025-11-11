SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan mutabakat sonrası uzunca bir zaman somut adım atmayan YPG, defaatle "özerklik" için zemin yokladı.
"Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Şahin ise özerklik taleplerine "adem-i merkeziyetçilik" kılıfı uydurup ayak diredi. Kamışlı merkezli terör yapısı zaman zaman ABD'nin ikircikli tutumundan yüz buldu, zaman zaman da İsrail'in bölge üzerindeki ajandasına göre hareket etti.
ANKARA'NIN "KILIÇ" UYARISI VE ERDOĞAN - TRUMP ZİRVESİ SONRASI BAŞLAYAN MÜZAKERELER
Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini korurken Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'daki görüşmesinden sonra SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili müzakereler yeniden başladı.
BEYAZ SARAY'DA TRUMP - ŞARA ZİRVESİ
Son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi.
Trump, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine "Şara benim adamım. Şara ile çalışacağım" mesajını verdi. Beyaz Saray'da Şam'la imzalanan DEAŞ'la mücadele anlaşması ise ABD'nin YPG'ye destek için bir gerekçesinin kalmadığını gösterdi.