SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu

Suriye'de YPG sorunu sürüyor... Ankara'nın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliliğini korurken SDG’nin entegrasyonuyla ilgili ABD-Türkiye-Suriye arasındaki müzakerelerde "mekanizmalar" konusunda uzlaşıldı. Beyaz Saray'daki Trump-Şara zirvesinden ise "DEAŞ’la mücadele" anlaşması çıktı. Bu durum "ABD'nin YPG'yi destekleyecek nedeni kalmadı" yorumlarına yol açtı. Öte yandan YPG içinde entegrasyon sürecini sabote etmek isteyen yapılar hareketlendi. Esad'ın arkadaşı BAAS'çı Bahoz Erdal ve Sipan Hemo bu isimlerin başında. Peki, Bahoz ve Hemo, Ferhat Abi ile danışıklı dövüş içinde mi?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG, Türkiye ve Şam'ın "terörsüz bölge" hedefi önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan mutabakat sonrası uzunca bir zaman somut adım atmayan YPG, defaatle "özerklik" için zemin yokladı.

"Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." diyen teröristbaşı Şahin ise özerklik taleplerine "adem-i merkeziyetçilik" kılıfı uydurup ayak diredi. Kamışlı merkezli terör yapısı zaman zaman ABD'nin ikircikli tutumundan yüz buldu, zaman zaman da İsrail'in bölge üzerindeki ajandasına göre hareket etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)


ANKARA'NIN "KILIÇ" UYARISI VE ERDOĞAN - TRUMP ZİRVESİ SONRASI BAŞLAYAN MÜZAKERELER

Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini korurken Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'daki görüşmesinden sonra SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili müzakereler yeniden başladı.
Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geldiŞara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi


BEYAZ SARAY'DA TRUMP - ŞARA ZİRVESİ

Son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi.

Trump, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine "Şara benim adamım. Şara ile çalışacağım" mesajını verdi. Beyaz Saray'da Şam'la imzalanan DEAŞ'la mücadele anlaşması ise ABD'nin YPG'ye destek için bir gerekçesinin kalmadığını gösterdi.
ABD - Türkiye - Suriye arasında 3'lü zirve (Takvim.com.tr)ABD - Türkiye - Suriye arasında 3'lü zirve (Takvim.com.tr)


ABD'DE 3'LÜ ZİRVE: SDG'NİN ENTEGRASYONU BAŞLIYOR

ABD - Türkiye - Suriye arasındaki 3'lü zirve sonrası SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.
Bahoz Erdal, SDG içinde entegrasyon sürecini sabote eden yapı içindeBahoz Erdal, SDG içinde entegrasyon sürecini sabote eden yapı içinde

YPG/SDG'DEKİ BAAS'ÇI ESAD ARTIĞI: BAHOZ ERDAL

SDG'nin Şam yönetimine 70 kişilik liste sunduğu 29 Ekim günü SDG, Suriye ordusuna saldırarak iki askeri şehit etti. Daha önce de Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yine Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı biliniyor.

Öte yandan SDG içinde entegrasyon sürecini sabote eden yapılar mevcut. PKK'nın silah bırakmasına ve Suriye ordusuna entegrasyona karşı çıkan Bahoz Erdal ve Sipan Hamo bu isimlerin başını çekiyor.

Bilindiği üzere Bahoz, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın tıp fakültesinden arkadaşı. Ömrünü Türkiye düşmanlığına adamış azılı bir BAAS'çı.

Esad ve YPG arasında köprü görevi geren Bahoz Erdal, Şam'daki 8 Aralık devrimi ve Türkiye'nin bölgedeki etkisiyle iyice çıkmaza girdi.

SDG yöneticilerinden Sipan Hemo'dan provokasyon: Savaşa hazırlanıyoruz (Takvim.com.tr)SDG yöneticilerinden Sipan Hemo'dan provokasyon: Savaşa hazırlanıyoruz (Takvim.com.tr)

SDG'Lİ SİPAN HEMO'DAN "ENTEGRASYON" PROVOKASYONU: SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ

Elebaşı Bahoz Erdal'ın ekip arkadaşı SDG yöneticilerinden Sipan Hemo da Şam yönetimi ile görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığını belirterek savaş tehdidine göre hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Hemo, "Dürüst olmak gerekirse, durum açık. Savaş hazırlıkları öncelik kazanmış durumda. Çok fazla muharebe deneyimimiz oldu. Savaşın ne zaman ve hangi koşullar altında geleceğini bu deneyimler sayesinde öğrendik" dedi.

Şam'la SDG arasındaki entegrasyon sürecini tıkamak için bir kez daha "özerklik" istedi.

Akıllara "Bahoz Erdal ve Sipan Hemo, Ferhat Abi Şahin ile danışıklı dövüş içinde mi?" sorusu geldi.

KCK ve SDGden Şam şeytanlığı! Suriyeye giden PKKlıların listesi MİTin elinde... Sinsi entegrasyon planına müsamaha yokKCK ve SDGden Şam şeytanlığı! Suriyeye giden PKKlıların listesi MİTin elinde... Sinsi entegrasyon planına müsamaha yok


