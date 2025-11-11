PODCAST CANLI YAYIN

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk günde rekor katılım! Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı.* Başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN TC KİMLİK NUMARASI SONU "2" İLE BİTENLER BAŞVURU YAPABİLECEK

Dün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yaptı. Bugün TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler de e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf adresinden öğrenebilecek. ALO 181 Hattı'nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.

15 KASIM TARİHİNE KADAR KADEMELİ BAŞVURU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yarın son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

