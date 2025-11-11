PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehircilik zirvemiz, sergimiz ve çalıştayımız dolayısı ile sizleri AK Parti genel merkezinde ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim.

Şehirlerimizin imarına katkı yapan, ihyasına destek olan bilim insanlarımızı, sanatçılarımızı mühendislerimizi tebrike diyorum. Gerçekleşen zirveyi kıymetli buluyoruz.

Millet olarak insanın gönlünü beytullah bilen ev ile eşdeğer tutan gönül yapmayı fazilet, gönül yıkmayı felaket gören anlayışın sahipleriyiz. İnsan şehre kimlik verdiği kadar şehir de insana bir kimlik bağışlar. Geleneksel şehir mimarimizde insanın kalbi şehrin kalbi ile şehrin kalbi de insanın kalbi ile birlikte atar diyorlar. Kentimizi nasıl gördüğümüz kendimizi nasıl gördüğümüzün bir nevi aynasıdır. Bin yıldır yurt tuttuğumuz ve ebediyete kadar yurdumuz olacak bu topraklar bir laboratuvar gibidir. Ecdat fethettiği bir beldeyi önce şehir mimarisi açısından ele almıştır.

Mimarimizi milli üslupla buluşturmak zorundayız. Şiir musiki ve mutfakla birlikte ilk sıralarda yer aldığımız alanlardan biri de şehircilik iken bugün yeterince istifade edemiyoruz.

Çöp dağlarının cephanelik gibi patladığı şehri örnek gösterilen bir konuma getirdik. 4.5 yıl gibi sürede musluklardan temiz su akmaya başladı, haliç temizlendi, İstanbul yeniden rahat bir nefes aldı. Hizmet ve eser odaklı vizyon ile İstanbul'da yaktığımız bu meşaleyi tüm Türkiye'ye taşıdık. Tüm Türkiye için kolları sıvadığımızda karşımızda on yılların birikmiş sorunları vardı. Zirveye çıkan düzensiz göç, çarpık kentleşme gibi sorunlar bulunuyordu. Üzerlerine kararlılıkla gittik. Kentsel dönüşüm seferberliği ile tarihi adımlar attık. 2 milyon üzerinde bağımsız bölümü dönüştürdük."

