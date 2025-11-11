PODCAST CANLI YAYIN

Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çetesinin haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi kamuoyuna duyuruldu. İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talep edildi. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Sözcü ve Eko-Troller provokasyona soyunarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a CHP hakkında kapatma davasına yönelik bildirimde bulundu" iddiasını ortaya attı. Başsavcılık son dakika açıklamasında bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi.

HARAÇ VE RÜŞVET "EKO"SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ
Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.

İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS
Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı.

İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

SÖZCÜ VE EKO-TROLLER'DEN İDDİANAMEYİ SULANDIRMA GİRİŞİMİ
Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Sözcü ve Eko-Troller provokasyona soyunarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a CHP hakkında kapatma davasına yönelik bildirimde bulundu" yönünde haberler servis etti.

"CHP KAPATMA DAVASI YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır" ifadesini kullanarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde duyurdu.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri şüpheli Ekrem İMAMOGLU'nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf, 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yapılanmaya başlayan "İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özetle; Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suiistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği, Soruşturma dosyamız kapsamında temin edilen USOM raporu uyarınca tespiti yapılan 11.360.412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı ve bu veriler üzerlerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasanın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

