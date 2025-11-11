Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlekten flaş mesaj HARAÇ VE RÜŞVET "EKO"SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.