Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada geleceğimize nefes olmak, vatanımıza can katmak için bir aradayız. İklim değişikliği hayatımızı doğrudan etkiliyor. Ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil yaşam kaynağı olarak görüyoruz.

Orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Yangınlara karşı canla başla mücadele edildi.

FİDAN DİKME REKORUNU BUGÜN KIRACAĞIZ



Bugün burada yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 81 il 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında bir günde fidan dikme rekorunu bugün kıracağız.