İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB iddianamesine ilişkin açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında kritik aşamaya gelindi.

Soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanmasının ardından gelen itiraflar, dosyanın kapsamını genişletti ve birçok CHP'li belediyeye sıçradı.

İDDİANAME HAZIR

Soruşturmanın en çok merak edilen detayı ise iddianamenin içeriği...

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İBB İddianamesinin açıklanması beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameye ilişkin duyuru yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapılanmaya ilişkin 402 şüpheli hakkında dava açıldığını duyurdu. Aralarında tutuklu, adli kontrollü ve firari isimlerin bulunduğu sanık listesinde, örgütün kurucusu ve lideri olarak CHP'li Ekrem İmamoğlu yer aldı. Başsavcılık açıklamasına göre İmamoğlu; "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma, kişisel verileri ele geçirme ve çevreyi kasten kirletme" gibi 142 ayrı eylemle suçlanıyor. Dosyada ayrıca İBB yöneticilerinden Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 ismin "örgüt yöneticisi" sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Soruşturma, CHP'li belediyelere uzanan bağlantılarla genişlemeye devam ediyor.

Açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibarıyla iddianamemizle (105)'i tutuklu, (170)'i adli kontrollü, (7)'si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)'i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak;

"Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanununa Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, 6'sı örgüt yöneticisi şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevreyi Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanununa Muhalefet suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylem ile ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir."