İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 3806 sayfalık dev iddianame, belediyede dönen rüşvet trafiğini gözler önüne serdi.

İddianamede, Bakırköy'deki Capacity AVM'nin otopark ruhsatı sürecinde yaşanan kirli pazarlıklar dikkat çekti. İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak anılan Ertan Yıldız ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, AVM sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet talep etti.

Ne olmuştu? İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız'ın, Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon Euro rüşvet istediği iddiası ortaya atılmıştı. Rüşvet istenen Capacity AVM'nin ortaklarından Selahattin Özgül, 2. dalga operasyonunda tutuklanan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün "Bakırköy'e borcunuz var" dediğine dikkat çekerek, AVM'nin karşısında bulunan ve park olarak kullanılması gereken yeri belediyeye verdiklerini açıklamıştı.

OLAY İŞLETME RUHSATI TALEBİYLE BAŞLADI

Soruşturma dosyasına göre olaylar, Capacity AVM ortaklarının belediyeye otopark işletme ruhsatı için başvurmasıyla başladı. AVM ortakları Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş, 30 Mart 2024 seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ziyaretinde bulundu.

Görüşme sırasında konunun açılması üzerine, örgüt üyesi olduğu belirtilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz devreye girerek "17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz, Bakırköy'e borcunuz var" diyerek "otoparkı birlikte işletelim" teklifinde bulundu.

3 MİLYON DOLAR TALEBİ

Görüşmeden sonra AVM'nin avukatları Mehmet İplikçioğlu, İsmail Serdar İplikçioğlu ve mimar Sefer Kocabaş üzerinden iletişimi sürdürdü.

Bu süreçte Akyüz "3 milyon dolar nakit verilmesi halinde ruhsat probleminin çözüleceğini" söyledi. Ancak AVM sahipleri bu teklifi reddetti.

MASLAK'TA GİZLİ GÖRÜŞMELER

Bir süre sonra Ali Rıza Akyüz, Sefer Kocabaş'ı arayarak Mehmet İplikçioğlu'nun Süleyman Atik isimli kişiyle görüşmesi gerektiğini iletti. Tanıkların beyanına göre iki taraf, Maslak 42 binasında yer alan 17. kat 1704 numaralı dairede iki kez bir araya geldi.

1704 NUMARALI ODADA NE KONUŞULDU? Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin rüşvet istediği AVM'nin avukatı Mehmet Asım İpekcioğlu ifadesinde, "Belirttiği gün ve saat 14:30'da oraya gittik. Süleyman Atik'ten başka kimse yoktu. Bize 'resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini belediyeler adına takip ettiğini, net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını' söyledi. Kendisine bunun tarafımızca kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu belirttim. Bu görüşmeyi de müvekkilime anlatacağım ancak şirket adına teklifinizi reddediyorum dedim." ifadelerine yer vermişti.

İlk görüşmede Süleyman Atik, 5 milyon doların istendiğini, bu gibi konularda özel olarak yetkilendirildiğini, kendisinin sadece aracı olduğunu söyledi. "Bu tür görüşmeleri ben yürütüyorum, bana ait bir talep değil" ifadelerini kullandı.

16 Ekim'de yapılan ikinci görüşmede bu kez Atik, 5 milyon doların taksitle ödenebileceğini, paranın da otopark inşaatında kullanılacağını belirtti.

Ancak Atik, rüşvet teklifinin bir kez daha reddedilmesi üzerine tehditkâr bir üsluba bürünerek, "Bina için deprem riski raporu alınır, idari para cezası uygulanır, AVM'ye kimse gelmez" ifadeleriyle baskı kurmaya çalıştı.

SES KAYITLARINDA "İMAMOĞLU ADINA" TALEP

Müştekilerden Mustafa Keleş'in sunduğu ses kaydı incelemeye alındı.

Kayıtta, Süleyman Atik'in Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit rüşvet talep ettiği açıkça duyuluyor.