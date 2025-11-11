Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşen uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Azeri medyasına göre mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Gürcistan bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri askeri kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebatla ilgili trajik haberlerden dolayı derin üzüntü duyuyoruz."

"Bu acı anda kendim ve Azerbaycan halkı adına, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum."