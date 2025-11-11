Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağımız Gürcistan'dan düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan makamları ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan elim olay sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Takvim.com.tr Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağımızla ilgili diplomatik temaslar ve taziye mesajlarını derledi.
CANLI ANLATIM
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kargo uçağımızın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
GÜRCİSTAN'LA TEMAS
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Azerbaycan'dan kalkan Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağın görüşmede ele alındı. Aliyev, Erdoğan'a taziyelerini iletti.
ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşen uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Azeri medyasına göre mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Gürcistan bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri askeri kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebatla ilgili trajik haberlerden dolayı derin üzüntü duyuyoruz."
"Bu acı anda kendim ve Azerbaycan halkı adına, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen kargo uçağına ilişkin konuştu.
Erdoğan, "Ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla Gürcistan ile koordineli çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız inşallah onların yanında olmalı." dedi.