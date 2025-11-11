İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"









İddianamede yer alan ifade şu şekilde: İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay 'da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları, Yine yukarıdaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde ise; Sarp YALÇINKAYA'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp YALÇINKAYA isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır.





İSTANBUL İL KONGRESİNDE VE KURULTAYDA DELEGELER SATIN ALINDI



İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar da yer aldı.



İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e aday belirlediği, 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.



İddianamede öne çıkanlar şu şekilde:



"İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU PARTİDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞTI, GİZLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN' un organize etmiştir. Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK, Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır.

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde 'Cumhurbaşkanı Adayı' olarak gösterilmeyen şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU' na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır. İnternet üzerinde yapılan toplantılardan biri kamuoyuna yansımış, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisinin fiili genel başkanı gibi davrandığı görülmüştür. 08.10.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT ile ittifak yaparak, Kemal KILIÇDAROĞLU' nun aday gösterdiği Cemal CANPOLAT' a karşı Rıza AKPOLAT' ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür ÇELİK' i desteklemiştir. Örgüt liderinin o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza AKPOLAT ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır. İstanbul' un en 'zengin' ilçelerinden Beşiktaş' ın belediye başkanlığını yapan Rıza AKPOLAT' ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçimde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür ÇELİK' ten yana kullanmalarını sağlamıştır. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla Rıza AKPOLAT ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava halen derdesttir.