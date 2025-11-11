İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
3806 sayfalık İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı. 4-5 Kasım 2023'teki kurultay gününe dair görüntüler tek tek incelendi. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet parasıyla dizayn edildiği vurgulanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar yer aldı. 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.
İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi kamuoyuna duyuruldu.
3806 sayfalık iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin ve Murat Çalık gibi isimler şüpheli listesinde.
Takvim.com.tr, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa imza atan Ekrem İmamoğlu ve suç "Eko"sistemine ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı.
İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talep edildi. İmamoğu'nun asıl ve ilk amacı maddi zenginleşme, ikinci amacı CHP'yi ele geçirme üçüncü amacının ise devleti ele geçirip rüşvet düzenini memleket geneline yaymak olduğu belirtildi.
İddianamede CHP'nin şaibeli kurultayı da yer aldı.
ŞAİBELİ KURULTAY İDDİANAMEDE: GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ
İBB iddianamesinde yer verilen en çarpıcı konu başlıklarından biri de CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı'nı mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya dair görüntüler tek tek inceledi.
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü üyelerinin ve dönemin İBB bürokratlarının 38. Kurultay'da Özgür Özel'in yanında İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları belirtildi.
Şahısların kurultay süreci için kapsamlı ve sistematik çalıştığı, toplantılar yaptığı ifade edildi.
İddianamede yer alan ifade şu şekilde:
İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay 'da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB'de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları,
Yine yukarıdaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde ise; Sarp YALÇINKAYA'nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp YALÇINKAYA isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır.
İSTANBUL İL KONGRESİNDE VE KURULTAYDA DELEGELER SATIN ALINDI
İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar da yer aldı.
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e aday belirlediği, 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN' un organize etmiştir. Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK, Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır.
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde 'Cumhurbaşkanı Adayı' olarak gösterilmeyen şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemki genel başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU' na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çekmiş ve bu konuda gizli toplantılar yapmıştır. İnternet üzerinde yapılan toplantılardan biri kamuoyuna yansımış, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisinin fiili genel başkanı gibi davrandığı görülmüştür.
08.10.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal KILIÇDAROĞLU' na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT ile ittifak yaparak, Kemal KILIÇDAROĞLU' nun aday gösterdiği Cemal CANPOLAT' a karşı Rıza AKPOLAT' ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür ÇELİK' i desteklemiştir. Örgüt liderinin o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza AKPOLAT ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır. İstanbul' un en 'zengin' ilçelerinden Beşiktaş' ın belediye başkanlığını yapan Rıza AKPOLAT' ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçimde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür ÇELİK' ten yana kullanmalarını sağlamıştır. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla Rıza AKPOLAT ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava halen derdesttir.
"DELEGELER SATIN ALINDI"
38. İstanbul İl Kongresi' nde 'delegeleri satın alarak' desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan örgüt liderinin 04-05.11.2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresinde Kemal KILIÇDAOĞLU' nun karşısında aday olarak Özgür ÖZEL' i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, 'delegelerin satın alınarak' Özgür ÖZEL lehine oy kullanmaları sağlanmıştır.
Olağan Kurultay'da yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derdesttir.
Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan genel başkan değişikliğinden sonra partinin kontrolü tamamen örgüt liderine geçmiş, 2024 mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğu örgüt lideri tarafından belirlenmiştir. Şişli, Üsküdar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Bakırköy, Sancaktepe, Kadıköy, Çekmeköy gibi ilçelerde örgüt lideri kendisine bağlı kişileri aday göstermiş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla Belediye Başkanlarını ise kendisine tabi kılmıştır. Avcılar, Sarıyer, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ve olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza AKPOLAT tarafından belirlenmiştir.
Bilindiği üzere mezkur kurultayın yargı süreci hala devam ediyor. Delegelerin irade fesadına uğratıldığı, İBB kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için kullanıldığı, kimi delegelere oy karşılığı İBB'de makam ve mevki verildiği dava konusu oldu.
Delegelere pavyonda para dağıtılıp oylamanın seyrini Özgür Özel lehine değiştirmeye dönük adımlar atıldığı iddianamede yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeli bir şekilde koltuğu kaybettiği bizzat CHP'lilerce söylendi.