Dünyaya emsal olacak! Rekabet Kurulu'ndan ABD devi Google'a soruşturma

HEPSİ KENDİ ŞİRKETLERİ

Ön araştırmada Google'ın açık görüntülü reklamcılık teknolojisi tedarik zincirinin her bir aşamasında faaliyet gösterdiği ve bu aşamaların her birinde önemli pazar gücüne sahip olduğu tespit edildi. Bu çerçevede Google'ın, üçüncü taraf yayıncılara ait internet sitelerinde yayımlanacak çevrim içi görüntülü reklamların belirlenmesi için anlık olarak gerçekleşen ve milisaniyeler içerisinde sonuçlanan ihalelerde kendi reklam teknolojisi hizmetlerini üçüncü taraf reklam teknolojisi hizmetlerine göre avantajlı konuma getirip getirmediği hususu da incelendi. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu. 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 'Hakim Durumun Kötüye Kullanılması' başlıklı 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.