Google'dan sonra teknoloji devleri için telif dönemi: "Twitter, Instagram hepsi ödesin"

Yapay zeka, arama motoru, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilişim, bilgisayar yazılımı, kuantum bilişim, e-ticaret ve tüketici elektroniğine odaklanan teknoloji şirketi Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti.
DİĞER SOSYAL MEDYA DEVLERİ DE TELİF ÖDESİN
Konuyu köşesine taşıyan ve yasa çıkmadan Google'dan telif alınamayacağını ifade eden Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu denkleme Twitter'ı, Instagram'ı vs. birçok sosyal medya devini dahil edebiliriz." dedi.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
ONLARA VAR DA BİZE YOK MU?
3 Ekim 2018 tarihli, 'Gazeteler Google ve Facebook'tan telif almalı' başlıklı yazımda, medyanın Google gibi devlerden telif ücreti alması için yasa çıkarılması gerektiğinden bahsediyordum.
Daha sonra bu konuyla ilgili Avrupa Birliği'ndeki yasa çalışmalarından da bahsettim. Dünya genelinde Google ile hükümetler ve medya kuruluşları arasında büyük tartışmalar yaşandı.
Örneğin Google yedi yıl boyunca 'News' (haber) özelliğini İspanya'da askıya aldı. Avustralya'yı ise ülkeden tamamen ayrılmakla tehdit etti.
Ancak bunun boş tehdit olduğu, medya olmadan Google'ın yapamayacağı biliniyordu.
CEZA KESİLDİ
Öyle de oldu, Google hiçbir ülkeden vazgeçmedi, önce Avustralya ve Kanada ile anlaştı.
Fransa Rekabet Kurumu medya kuruluşlarına telif ödemediği için geçen yıl Google'ın çatı şirketi Alphabet'e 500 milyon Euro para cezası kesti. Bu kararın ardından mart ayında Google ülkede 200'ü aşkın medya kuruluşunu temsil eden Apig ile telif ödemesi anlaşması imzaladı. Şimdi ise AB ülkelerinde de telif hakkı yasaları kapsamında medya kuruluşlarına içerikleri için ödeme yapmayı kabul ettiler.