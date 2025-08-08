Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak , "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerini Trabzon'daki okurları için D&R Trabzon Meydan'da imzaladı.

"Son Devir Osmanlı Uleması", "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi kitaplar, Albayrak'ın düşün dünyasından çıkıp okurlarla buluştu.

Sadık Albayrak imza gününde okurlarıyla buluştu. (Takvim.com.tr) ALBAYRAK YAKIN TARİHİMİZE IŞIK TUTAN ESERLER KALEME ALDI Ömrünü hakikatin duyurulmasına adamış, fikir ve aksiyon adamı Albayrak, yakın tarihimize ve köklerimize ışık tutan sembol eserler kaleme aldı.

Sadık Albayrak imza gününde okurlarıyla buluştu. (Takvim.com.tr)

MÜTEFEKKİR ALBAYRAK OKURLARIYLA BULUŞTU

Bahse konu "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserler, Medrese Yayınevi uhdesinde şu günlerde yeniden neşredilmeye başladı. Bu kapsamda mütefekkir Albayrak, bugün Trabzon'da ve okurlarıyla buluştu.

D&R'ın Trabzon Meydan şubesinde düzenlenen söyleşi ve imza gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını anlattı, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.