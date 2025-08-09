Son Dakika
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu

İstanbul’da genç avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu komasına girmesinin ardından kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bir detaya ulaşılırken, 154 milyon dolar aklayan örgüt yöneticilerinin yargılandığı davada skandal yaşandı. Davanın bilirkişi raporunu, yine şirkette yönetici olan Tuncay Yıldıran’ın hazırladığı ortaya çıktı

Kripto baronunun kirli para ağının soruşturulması kapsamında şebekeyi takibe alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin konuşmalarında geçen Hotto ismini mercek altına aldı. Ozan Şıklaroğlu'nun İcra Kurulu Başkanı olduğu Hotto Yazılım A.Ş. adına ICRYPEX borsasında oluşturulan bir cüzdana rastlandı. Cüzdana yaklaşık olarak 154 milyon dolar gönderildiği, bu işlemlerin tek yönlü olarak borsa cüzdanına yapıldığı saptandı. Transfer edilen bakiyelerin hızlı bir şekilde ICRYPEX üzerinden TL'ye dönüştürülerek dolandırıcı şebeke üyelerinin banka hesaplarına aktarıldığı ve oradan da hızlıca çekildiği tespit edildi. Tek yönlü bu işlemlerin, ICRYPEX borsasının şüpheli dolarların bozdurulması ve gerçek paraya dönüştürülebilmesi amacıyla örgütsel faaliyet kapsamında kullanıldığı, Gökalp İçer'in de örgüt üyesi olduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ SKANDALI

Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in 154 milyon dolar kara para aklayan örgüt yöneticileri Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin'in yargılandığı davada skandal bir gelişme yaşandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi raporunu, şirketin yönetim kurulu üyesi ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çalışanı Tuncay Yıldıran'ın hazırladığı ortaya çıktı. Yıldıran, bilirkişi raporunda ICRYPEX'teki yönetim kurulu üyeliğini gizleyerek görevini sakladı. Raporda, Ozan Şıklaroğlu ve Hotto Yazılım A.Ş. adlı şirkete ait ICRYPEX cüzdan adreslerinin gizlendiği ve 154 milyon dolarlık kara para işlemlerinin detaylarının belirsiz bırakıldığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Yıldıran'ın, Mart 2019'dan beri başka şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri, eski SPK Daire Başkanlığı gibi pek çok pozisyonu CV'sinde eksiksiz belirtmesine rağmen, ICRYPEX'teki yöneticilik görevini raporda yazmadığı belirlendi.

Ticaret sicil kayıtlarında Yıldıran'ın halen ICRYPEX Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve 29 Ocak 2024 tarihinde bu göreve seçildiği açıkça yer alıyor. Şirketin resmi web sitesinde de Yönetim Kurulu listesinde Yıldıran'ın adı bulunuyor. Öte yandan, tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağlayan örgüt lideri Hotto Yazılım A.Ş. sahibi Ozan Şıklaroğlu'na, haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı tespit edilen ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in, dolandırıcılarla ortak Telegram grubu kurduğu da daha önce ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan, ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, avukat Göksu Çelebi'ye aşırı dozda kokain vererek entübe edilmesine yol açtığı gerekçesiyle "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklanmıştı. Göksu Çelebi'nin hayati tehlikesi sürüyor.

