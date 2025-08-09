Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!

İzmirde su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çesme'ye hayırlı olsun!

"UNUTMAYALIM, HER DAMLA GELECEĞİMİZDİR!"

Ancak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir!