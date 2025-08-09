Son Dakika
İzmir'de günlerdir su sıkıntısı yaşanırken özellikle tatil cenneti Çeşme'de musluklardan damla su akmıyor... Su krizine çözüm Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. "Çeşme'nin su hasreti bitiyor" diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!

İzmir'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı, özellikle tatil merkezi Çeşme'de hayatı olumsuz etkilerken, çözüm Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor" diyerek yeni projenin devreye alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı açıkladı: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!

Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz.

Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çesme'ye hayırlı olsun!

"UNUTMAYALIM, HER DAMLA GELECEĞİMİZDİR!"
Ancak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum:

İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor.

Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor.

Unutmayalım, her damla geleceğimizdir!

BELEDİYEYE ÇAĞRI: GEREKLİ YATIRIMLARI YAPIN
Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum.

Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur."

CHP'li İzmir BB Çeşme'de zorunlu su kesintisi başlatıyor! Kronikleşen susuzluk sorunu vatandaşı bir yudum suya muhtaç edecek

