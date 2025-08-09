Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başladı. Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk oldu. Cimbom, rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçerken üst üste 9. galibiyetini elde etti. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından o isme dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray, hedefini 26. şampiyonluk olarak belirlediği Trendyol Süper Lig'deki yeni sezona galibiyetle başladı. Cimbom, ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
GOLLER YERLİLERDEN
Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin oynamadığı maçta gol yükünü yerli oyuncular üstlendi. Barış Alper iki kez ağları sarsarken 2022'den sonra ilk defa gol sevinci yaşayan Eren Elmalı, 3 puanı getiren isimler oldu.
SANE VE ZANIOLO'DAN SİFTAH
Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, ilk defa sarı kırmızılı formayı giydi. Nicolo Zaniolo da kiralık olarak ayrıldığı sezonların ardından Gaziantep FK karşısında oynayarak ikinci dönemine başlamış oldu.
Maçın ardından spor yazarları da sarı kırmızılıları değerlendirdi. İşte o yorumlar...
EVREN TURHAN: ZORLANMADAN RAHAT KAZANDI
GALATASARAY, ligin açılış maçında sıcak bir havada Gaziantep deplasmanına çıktı... Oyuna baktığımızda iki takım arasında ciddi derecede kalite farkı vardı.
Sane ilk ciddi lig maçına çıktı.
Galatasaray'da ön tarafta Barış Alper maça müthiş başladı. Attı ve attırdı... 20 dakikada Galatasaray aslında maçı bitirdi. Torreira yine Lemina ile beraber iyi bir ikili oldu. Savunmada öyle çok da pozisyon vermedi rakibine Galatasaray. Sane ilk yarıda tutuktu. Yunus durgundu. Ama Barış Alper bugünkü oyunuyla Avrupa'da birçok takımın dikkatini çekti... Galatasaray, Barış Alper'i bırakır mı? Bilemem.
Çok İstekli ve kuvvetliydi dünkü maçta her zaman olduğu gibi. Biraz daha atletik yönden gelişmiş gördüm kendisini bu maçta.
Okan hoca, Eren Elmalı ile başlayarak doğru bir karar verdi. Sallai yine formda.
Galatasaray için çok rahat bir maç oldu. Hiç zorlanmadan kazandı.
Genele baktığımızda o kadar eksiğin olmasına rağmen çok üretkenlik vardı. Osimhen ve Icardı yoktu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişiklikler yapıldı. Sarı kartlılar çıkarıldı. Son şampiyon bıraktığı yerden devam etti.
"Barış Alper maçta müthiş oynadı. Atletik yapısını da geliştirmiş gördüm. Son şampiyon kalitesi ile rahat bir maç kazandı."
ZEKİ UZUNDURUKAN: FUTBOL PİYANİSTİ
Şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanında daha ilk yarıda işi bitirip, 3 puanı cebine koydu. Hem de çok kötü bir zemin ve çok sıcak bir hava olmasına rağmen... Hem de hiç zorlanmadan... Yüzyılın transferi Osimhen yok; Icardi yok, Morata (gitti) yok ama Barış Alper Yılmaz var... Barış Alper Yılmaz, sanki bir oksijen tüpü... Takımına oksijen taşıyan bir atom karınca gibi... Dün bir asist yaptı, penaltıdan iki kez fileleri havalandırdı... Bir topu direkte patladı! Büyük oyuncu işte böyle olur. Barış Alper Yılmaz; smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi... Delikanlı yönünü sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi... Sihirli ayakları ile senfoni yazan futbol piyanisti...
Ne garip ki kalede Muslera'yı aradı gözlerimiz. Hem de ilk yarıda Günay'a hiç iş düşmemesine rağmen... Galatasaray, kadro kalitesi ve oyun gücü ile bu ligin üzerinde bir takım oldu. Dün ilk lig maçına çıkan Leroy Sane'deydi tüm gözler. Sane henüz hazır değil ama çok istekli. Formunu bulunca çok can yakar. Eren Elmalı sol kanada sanki bir ray döşemiş... Hızlı bir tren gibi rakibin üzerine gidip, sol kanattan rakibi bunaltan bindirmeler yaptı. Bir de güzel bir gol attı Eren! İlk penaltıda korner atışı sırasında topsuz alanda Kevin Rodrigues, Sallai'yi formasından çekip yere indirdi. Pozisyonda muhteşem bir VAR uygulaması izledik. (VAR'daki Sarper Barış Saka müthiş bir performans ortaya koydu!) Hakem Ali Şansalan'a izleme tavsiyesinde bulundu VAR!
Yıllardır ceza sahasındaki kanayan bir yaradır bu! Didişmeler, birbirlerini yere indirmeler. Hep görmezden gelindi. Ama dünkü maçta çok doğru bir uygulamaya şahit olduk. Pozisyon buz gibi penaltıydı ve monitöre giden Şansalan penaltıyı verdi. Bu şu anlama geliyor. Bu sezon özellikle korner atışları sırasında bunun benzeri hareketlerde penaltı verilecek. Verilmek zorunda artık. Çünkü ortada canlı bir örnek var ve artık bu pozisyon hep emsal gösterilecek. Okan Buruk'a helal olsun! Ligde hattrick (üst üste 3 şampiyonluk) yaptı. Four-trick'e doğru gidiyor... Kendisini mesleğine ve Galatasaray'a adamış bu adamı ayakta alkışlamak lazım. Bu Galatasaray, bu formda hocası ile Şampiyonlar Ligi'nde de büyük işler yapacağının sinyallerini verdi. İkinci yarıda Gaziantep FK kalecisi Burak ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ama VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Şansalan, Burak'a kırmızı kart gösterdi. Galatasaray zorlanmadan kazandı ve sezona müthiş bir başlangıç yaptı.
REHA KAPSAL: EN TEMEL FARK
Geçen sezonun Şampiyonu Galatasaray, sezonun açılış maçı için Gaziantep deplasmanında ilk maçlar genelde zordur oyuncuların lige adaptasyonu, hava sıcakları gibi birçok olumsuz etken vardır ama bunlar sarıkırmızılılar için önem arz etmiyor. Çünkü zaten bu sezon başını en iyi geçiren takımdı. Nitekim hazırdılar diğer takımlara göre; bu da hazırlık maçlarında net göründü. Sane, Barış ve Yunus gibi açık alanda etkili üç atletik oyuncu ile hücum hattında oynuyorsanız sizin için zor olan 0-0 oynamaktı. Nitekim ilk golü bulduktan sonra çok çabuk ikinci golü bularak maçın fişini çektiler.
Galatasaray'ın en temel farkı diğer takımlara göre son yıllarda kadro istikrarı, ilk 11'i herkesin sayabilmesi. Güçlü takımın taşıyıcı kolonu olan omurgası. Oyuncuların takıma sahip çıkması gibi birçok özellik sayarız. Farklı konularda yalnız başarılarında saha içine döndüğümüzde en temel farkı diğer şampiyonluğa oynayan takımlara göre (Oyununu Rakiplerine Kabul ettirmeleri). Sara hücum bağlantısı mükemmel, Barış Alper Yılmaz her zamanki gibi savaşçı hele bunu skora çevirmesi, bu eksik yönünü geliştirmesi, gelecek kariyeri açısından çok olumlu.
Davinson Sanchez savunmanın kalesi, Yeni transfer Leroy Sane kalitesi tartışılmaz ama takım arkadaşlarına uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var. Kısaca şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam ettiği gibi bunu da devam ettireceği görüntüsü vardı ilk gösterisinde ve Gala gecesinde.
BÜLENT TİMURLENK: İNDİRDİ ÇEKTİ ATTI
Güzel dilimize transfer dönemlerinde hiç gereği yokken dahil olan fiiller var. Osimhen'i "indiriyor" –Türkçesi: Getiriyorsun-, M. City'den Ederson'u "Çekiyorsun –transfer ediyorsun- ve Arda'yı oyuna "Atıyorsun" –oyuna sokuyorsun- İndirip, çekip, attığın transfer dönemi son yıllarda ligin kendisinden çok daha fazla takip edilip, sosyal medyada yalan bedava olduğundan curcunası oyunun kendisinden daha fazla keyif veriyor kimilerine. Ariel fontu kaldırıp bütün sorunları çözen TFF, yine sezon öncesi sahaları denetlememiş. Sıcak yetmedi bir de kötü zemin… Ev sahibinin gereksiz yaptırdığı penaltı ve ardından Sara'nın nefis pasıyla başlayan Barış-Eren A.Ş. ile biten golünün ardından gözler elbette Sane'deydi.
Muhteşem zeminlerde 10 yıl geçiren bir adamın yaptığı top kayıplarını zemine de bağlayabilirsiniz, 2-3 maç sonra kendisine geleceğine de. Okan Buruk'un dizilişinin de oyununun da bir ezberi var. Oyun kurulumunda daha iyisini yapmak zorundalar ama Barış'ın en uçta oynadığı bir 90 dakikada forvet hattının bu kadar gezgin olması ev sahibinin başını yeteri kadar ağrıttı. VAR'da Türk hakemlerle devam ederken, doğru görüntüyü ekrana getirmekte geç kalan teknisyenlerin yetersizliklerini de gözden geçirsinler diyeceğim ama dediğimle kalacağım… 46'ya 3-0 ile girince tempo düşer, taraftar "Ederson ne zaman geliyor? Orta sahaya İlkay da yakışır" gündemine döner… "Makas çok açıldı" diyen kulüp başkanları başta Süleyman Hurma olmak üzere doğruları yapanları suçlayana kadar yaptıkları yanlışlar için aynalarla yüzleşmeli.
LEVENT TÜZEMEN: BEN BU DEĞİŞİMİ ALKIŞLARIM
Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu. Eren'i de golü öncesi attığı 70 metrelik koşudan dolayı kutluyorum. G.Antep'in sıcağında ve sahanın kötü zemininde G.Saraylı oyuncular genelde oyunun ve topun hakimiydi. İstedikleri an kendilerini dinlenmeye çektiler, gerektiğinde de vites yükseltip rakip kalede pozisyon buldular.
Sallai- Yunus-Sara ve Torreira çalışkanlıkları ile ön plana çıktı, Barış G.Saray'ın hücumdaki tek kozu olduğu gibi çalışkanlığı ile takım arkadaşlarını motive etti. Leroy Sane belki çok ön plana çıkmadı ama Abdülkerim'in uzun pasında rakipten sıyrılması ve top kontrolü mükemmeldi. Bu güzellikleri golle bitirmeliydi. Osimhen ve İcardi geldikten sonra rekabet ortamı da tırmanacaktır ama G.Saray'ın oyunu ve hücum üstünlüğü pozitif anlamda güçlenecektir. Okan hoca rakibe göre bazen tek forvet Osimhen'i bazen de çift forvet olarak İcardi-Osimhen ikilisini tercih edebilir. İcardi, 10 numara gibi oynayıp arkadaşlarına etkili paslar dağıtabilir. Benim düşüncem, yönetim, kısa süre içinde öncelikle kaleci işini bitirmelidir.