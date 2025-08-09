Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"

Maçın ardından spor yazarları da sarı kırmızılıları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Galatasaray'da ön tarafta Barış Alper maça müthiş başladı. Attı ve attırdı... 20 dakikada Galatasaray aslında maçı bitirdi. Torreira yine Lemina ile beraber iyi bir ikili oldu. Savunmada öyle çok da pozisyon vermedi rakibine Galatasaray. Sane ilk yarıda tutuktu. Yunus durgundu. Ama Barış Alper bugünkü oyunuyla Avrupa'da birçok takımın dikkatini çekti... Galatasaray, Barış Alper'i bırakır mı? Bilemem.

GALATASARAY , ligin açılış maçında sıcak bir havada Gaziantep deplasmanına çıktı... Oyuna baktığımızda iki takım arasında ciddi derecede kalite farkı vardı.

Çok İstekli ve kuvvetliydi dünkü maçta her zaman olduğu gibi. Biraz daha atletik yönden gelişmiş gördüm kendisini bu maçta.

Okan hoca, Eren Elmalı ile başlayarak doğru bir karar verdi. Sallai yine formda.

Galatasaray için çok rahat bir maç oldu. Hiç zorlanmadan kazandı.

Genele baktığımızda o kadar eksiğin olmasına rağmen çok üretkenlik vardı. Osimhen ve Icardı yoktu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişiklikler yapıldı. Sarı kartlılar çıkarıldı. Son şampiyon bıraktığı yerden devam etti.

"Barış Alper maçta müthiş oynadı.

Atletik yapısını da geliştirmiş gördüm. Son şampiyon kalitesi ile rahat bir maç kazandı."