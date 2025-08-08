Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar

"ÖSYM'NİN SİSTEMİNE GİRİLEREK ADAYLARIN PUANLARI DEĞİŞTİRİLDİ" YALANI

YALAN : Uyuşturucu ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "şüphelilerin ÖSYM sistemine girerek üniversite sınavı puanlarını yükselttiğini ve iddianamede bu bilginin yer aldığını" söyledi. (4 Ağustos 2025)

Yalanı yayanlar: T24, Muharrem İnce ve Öztürk Yılmaz

GERÇEK : İddianamede ÖSYM ifadesi yalnızca 2 yerde geçiyor. Birinde mezuniyet sorgulamak için kullanılan teknik bir koddan bahsediliyor. İkincisinde ise bir şüphelinin ÖSYM tarafından yapılan sınavla Yıldız Teknik Üniversitesinde yerleştiği ve daha sonra çete tarafından üniversitedeki notlarının yükseltilerek yatay geçiş başvurusu yaptığı belirtiliyor. Ağırel, üniversitede alınan notların manipüle edilmesini, üniversite giriş puanlarıyla karıştırarak, sanki ÖSYM sistemine müdahale edilmiş gibi lanse ederek kasıtlı bir yalan söylüyor. ÖSYM sistemleri, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.