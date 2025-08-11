Google deprem uyarısı bildirimi nasıl açılır? İOS - Android telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi. Deprem başlamadan önce bazı Android kullanıcılarının telefonlarında Google Deprem Uyarı Sistemi'nden acil bir bildirim belirdi. Peki Google deprem uyarısı bildirimi nasıl açılır? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:54