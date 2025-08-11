Kadraj Galeri Kadraj İkon Google deprem uyarısı bildirimi nasıl açılır? İOS - Android telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler

Google deprem uyarısı bildirimi nasıl açılır? İOS - Android telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi. Deprem başlamadan önce bazı Android kullanıcılarının telefonlarında Google Deprem Uyarı Sistemi'nden acil bir bildirim belirdi. Peki Google deprem uyarısı bildirimi nasıl açılır? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:54
Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin özellikle büyük depremlerde saniyelerin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Google'ın yanı sıra AFAD'ın da mobil uygulama üzerinden deprem bildirimleri gönderdiği hatırlatılarak vatandaşların bu tip teknolojik çözümleri aktif olarak kullanmaları öneriliyor.

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik Deprem İstanbul Dahil Birçok İlde Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Saat 19.53'te meydana gelen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Google Uyarı Bildirimi

Deprem anına ilişkin dikkat çeken detaylardan biri de Google'ın deprem uyarı sistemi oldu. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Android cihaz kullanıcıları depremden yaklaşık 30 saniye önce uyarı bildirimi aldı.

Sistem depremin büyüklüğünü ön tahmin olarak 5.2 şeklinde bildirdi. Her ne kadar kesin büyüklük bu tahminden yüksek olsa da, bildirimin deprem öncesinde gelmesi birçok kişi tarafından "hayat kurtarabilecek" bir özellik olarak değerlendirildi.

Android Cihazlarda Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?

Google'ın deprem uyarı sistemini kullanabilmek için telefonun internet ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.