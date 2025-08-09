Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek

Geçici serinliğin ardından Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonuyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar hızla yükselecek. Özellikle iç ve güney bölgelerde termometreler 46 dereceye kadar çıkarken, yalnızca Karadeniz kıyıları bu kavurucu tablodan kısmen muaf olacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi:
Türkiye, hafta sonuyla birlikte yeni sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji raporlarına göre 9-10 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yeni sıcak hava dalgası özellikle batı ve güney kesimlerde etkisini artırırken, bazı bölgelerde 46 dereceyi bulması bekleniyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl? İşte MGM'den il il hava durumu raporu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu raporu açıklandı. Güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor.

🔹Öte yandan, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgarların etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

BUGÜN O İL SICAKLIK REKORUNU KIRACAK

🔹Bugün en yüksek sıcaklıkların 46 dereceyle Adana ve çevresinde ölçülmesi bekleniyor.

🔹Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

🔹Marmara'nın güneybatı kesimleri ve Kuzey Ege sahillerinde ise kuvvetli rüzgarlar hakim olacak.

MGM'DEN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 46°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

YARIN (10 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?

Edirne: 36°C

Tekirdağ: 31°C

İstanbul: 32°C

Kocaeli: 32°C

Sakarya: 32°C

Bursa: 345°C

Balıkesir: 34°C

Çanakkale: 33°C

Manisa: 40°C

İzmir: 40°C

Aydın: 44°C

Muğla: 42°C

Denizli: 42°C

Uşak: 36°C

Afyonkarahisar: 34°C

Isparta: 36°C

Antalya: 40°C

Burdur: 38°C

Mersin: 38°C

Adana: 43°C

Osmaniye: 42°C

Hatay: 39°C

Kahramanmaraş: 42°C

Gaziantep: 42°C

Mardin: 42°C

Batman: 43°C

Siirt: 42°C

Şırnak: 40°C

Malatya: 41°C

Elazığ: 40°C

Iğdır: 41°C

Ağrı: 35°C

Bayburt: 36°C

Gümüşhane: 37°C

Tokat: 35°C

Amasya: 36°C

Çorum: 34°C

Aksaray: 39°C

Konya: 39°C

Karaman: 39°C

Kırıkkale: 36°C

Ankara: 35°C

Eskişehir: 36°C

(Kaynak: MGM, AA)