Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Geçici serinliğin ardından Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonuyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar hızla yükselecek. Özellikle iç ve güney bölgelerde termometreler 46 dereceye kadar çıkarken, yalnızca Karadeniz kıyıları bu kavurucu tablodan kısmen muaf olacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il hava durumu tahminleri…
