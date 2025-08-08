Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikadan taviz vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik." dedi. Bölgesel risklerin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin barış masalarının aranan aktörü haline geldiğinin altını çizdi. Ülkemizin ekonomide farklı bir lige yükseldiğini sözlerine ekleyen Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. DEİK 38. genel kurulunda sizlerle olmaktan, 40. yılınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor.

40 KERE MAŞALLAH
40 sene önce dikilen fidanın bugün kollarının dünyanın dört bir yanına uzanan bir çınara dönüştüğünü görüyoruz. Ödül törenimizi de gerçekleştiriyoruz, 40 kere maşallah. Genel kurul münasebeti ile tüm katılımcılara, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Özal'ın yadigarı olan DEİK'i güçlü biçimde destekledik.

NE PISIRIK DAVRANIYOR NE DE MUHALEFETİN KIŞKIRTMALARINA PRİM VERİYORUZ
Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz.

Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye'de 10 yıl boyunca bunu yaptık, Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bunu yaptık. Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık.

Vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden ülkemizi gerilimlerin dışında tutmak için akıllı bir siyaset izliyoruz.

EZİK DEĞİL ANKARA MERKEZLİ SİYASET
Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Hepsinde de haklı çıkan biz olduk. Bugün hemen herkes Türkiye'nin meselelerin okuma biçimini takdir ediyor. Rakiplerimiz dahi ülkemizin dengeli, vicdanlı, ilkeli ve dirayetli duruşundan övgüyle bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye kendisine güveniyor, inanıyor, özgüvenli bir şekilde hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİ
2025 temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatımızı gerçekleştirdik. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 375 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin göstergesidir.

OYUNLARI BOZACAĞIZ
Terörsüz Türkiye'de bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM'de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda adım attı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsilcilerin ilk toplantıdaki yapıcı mesajları memnuiyetle karşıladık. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek, güçlü iarede ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz.

ZARFIMIZ BİRLİK MAZRUFUMUZ KARDEŞLİKTİR
Terör sivil siyaseti yıllarca esir aldı. Dış politikadan toplumsal hayata kadar her meselede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisi ile değil kardeşliği ile de demokrasi ile de müşerref olacağız. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum.

