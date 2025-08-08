Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni programına katılarak konuşma yaptı. (AA)



40 KERE MAŞALLAH

40 sene önce dikilen fidanın bugün kollarının dünyanın dört bir yanına uzanan bir çınara dönüştüğünü görüyoruz. Ödül törenimizi de gerçekleştiriyoruz, 40 kere maşallah. Genel kurul münasebeti ile tüm katılımcılara, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Özal'ın yadigarı olan DEİK'i güçlü biçimde destekledik.

NE PISIRIK DAVRANIYOR NE DE MUHALEFETİN KIŞKIRTMALARINA PRİM VERİYORUZ

Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz.