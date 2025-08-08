Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. DEİK 38. genel kurulunda sizlerle olmaktan, 40. yılınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.
Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor.
40 KERE MAŞALLAH
40 sene önce dikilen fidanın bugün kollarının dünyanın dört bir yanına uzanan bir çınara dönüştüğünü görüyoruz. Ödül törenimizi de gerçekleştiriyoruz, 40 kere maşallah. Genel kurul münasebeti ile tüm katılımcılara, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Özal'ın yadigarı olan DEİK'i güçlü biçimde destekledik.
NE PISIRIK DAVRANIYOR NE DE MUHALEFETİN KIŞKIRTMALARINA PRİM VERİYORUZ
Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz.
Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye'de 10 yıl boyunca bunu yaptık, Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bunu yaptık. Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık.
Vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden ülkemizi gerilimlerin dışında tutmak için akıllı bir siyaset izliyoruz.