PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?

İş yerlerinde izin hareketliliği sürüyor. Yıllık izinde süre iş yerindeki kıdeme göre belirlenirken, yaş da etkili oluyor. İşte çalışanların, emeklilerin izin haklarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz günlerinde iş yerlerinde izin trafiği artarken, çalışanların bu konudaki haklarına ilişkin pek çok soru geliyor. Emeklilerin izin hesabı ve kullanılmayan sürelerin durumu en çok merak edilen konular arasında. İşte izinlerle ilgili en çok sorulan soruların yanıtları...

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

KİMLER YILLIK İZİN KULLANABİLİYOR?
İş yerinde 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanların en az 14, 5 yıldan çok 15 yıldan az kıdemi olanların 20 gün, 15 yıl ve daha çok kıdemi olanların ise 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor.

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN İZİN HAKLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Yargıtay'ın bu konuda verilmiş kararları bulunuyor. Burada iki farklı görüş ortaya çıkıyor. İlk görüş, yıllık ücretli izin hakkı sıfırlanarak işten çıkış olması halinde izin hesabının yeni işe girilen tarihe göre sil baştan yapılması yönünde. Diğer görüş ise yıllık ücretli izin hakkının, sıfırlanıp sıfırlanmadığı durumuna bakılmaksızın, kaldığı yerden devam etmesi yönünde bulunuyor.

FARKLI BİR İŞ YERİNE GİREN EMEKLİNİN İZNİ NASIL HESAPLANIR?
İş Kanunu'na tabi çalışan işçilerin iş yeri değişikliğiyle izin hakları sıfırlanıyor. 1 yılı dolduranlar 14 gün izin hakkı elde ediyor. Ancak 50 yaş aşılmışsa izin 20 günden az olamıyor.

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işverenin, isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırması mümkün. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir.

MAZERET İZİNLERİ, RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3, eşinin doğum yapması durumunda ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Resmi tatiller de yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

YOL İZNİNİ KİMLER KULLANIR?
İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.

İZİNLER İSTENİLDİĞİ KADAR BÖLÜNEBİLİR Mİ?
Yıllık izin tarafların anlaşması ile ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.
Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

AYNI İŞ YERİNDE DEVAM EDEN EMEKLİLERİN BİRİKMİŞ İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Eğer emeklilik işlemleri sırasında birikmiş izinlerin ücreti ödenmemişse, çalışanın daha sonra iş yerinden ayrıldığı tarihte bu paralar verilir. Hesaplama son ücret üzerinden yapılır. Çalışan kendi isteğiyle ayrılsa da işveren bu ödemeyi yapmak zorundadır.

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesilir, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınır. Ancak ödemenin yapıldığı tarihte prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmaz.

İZİN ÜCRETİ EKSİK HESAPLANAN YA DA BU HAKKINI ALAMAYAN NEREYE BAŞVURMALI?
İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor. İzin ücretine ilişkin yargıya başvurulacaksa iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde harekete geçilmesi gerekiyor. Yoksa zaman aşımı devreye giriyor.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Çanakkale’de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz
Borsa İstanbul
Dünyanın gözü ABD’de! Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye’den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye’den Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe’den sağ kanat için ekonomik formül!
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine Kasa yok diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail’de Güvenlik Kabinesi Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı gelecek
Diyarbakır’dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor: Gündem Gazze!
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık