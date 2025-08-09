İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA) 1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ? Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işverenin, isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırması mümkün. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. MAZERET İZİNLERİ, RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ? İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3, eşinin doğum yapması durumunda ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Mazeret izinleri yıllık izin den düşülemez. Resmi tatiller de yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.

YOL İZNİNİ KİMLER KULLANIR? İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir. İZİNLER İSTENİLDİĞİ KADAR BÖLÜNEBİLİR Mİ? Yıllık izin tarafların anlaşması ile ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir. AYNI İŞ YERİNDE DEVAM EDEN EMEKLİLERİN BİRİKMİŞ İZİN ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR? Eğer emeklilik işlemleri sırasında birikmiş izinlerin ücreti ödenmemişse, çalışanın daha sonra iş yerinden ayrıldığı tarihte bu paralar verilir. Hesaplama son ücret üzerinden yapılır. Çalışan kendi isteğiyle ayrılsa da işveren bu ödemeyi yapmak zorundadır.

İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli? (AA)



İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesilir, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınır. Ancak ödemenin yapıldığı tarihte prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmaz.



İZİN ÜCRETİ EKSİK HESAPLANAN YA DA BU HAKKINI ALAMAYAN NEREYE BAŞVURMALI?

İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor. İzin ücretine ilişkin yargıya başvurulacaksa iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde harekete geçilmesi gerekiyor. Yoksa zaman aşımı devreye giriyor.

