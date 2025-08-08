Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiği belirtildi.



Benfica an itibarıyla Fenerbahçe'nin teklifine olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Portekiz ekibinin kurmayları, kendi içinde teklifi değerlendiriyor.



ANLAŞMA İDDİASI



Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.



SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.



FENERBAHÇE RESMİYETE DÖMEK İSTİYOR



Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.



Milli yıldız, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

54 MAÇTA 16 GOL 13 ASİST



Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.