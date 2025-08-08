Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek

Son Dakika
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışamaları devam ediyor. Gündemini Kerem Aktürkoğlu'na veren sarı lacivertlilere, Borussia Dortmund cephesinden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Gözünü rövanş karşılaşmasına çeviren sarı lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

KEREM'DE YENİ GELİŞME

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor.

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

22-25 MİLYON EURO

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için aceleci olduğu, Benfica'nın ise Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle Kerem'i kadroda tutmaya çalıştığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiği belirtildi.

Benfica an itibarıyla Fenerbahçe'nin teklifine olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Portekiz ekibinin kurmayları, kendi içinde teklifi değerlendiriyor.

ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

FENERBAHÇE RESMİYETE DÖMEK İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Milli yıldız, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

54 MAÇTA 16 GOL 13 ASİST

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

DOUGLAS LUIZ PLANI

Orta saha transferi için planlamalar yapan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız oyuncusu için transfer formülünü buldu.

La Repubblica'nın edindiği bilgilere göre sarı-lacivertliler, Torino ekibinin gelecek planları arasında yer almayan Douglas Luiz için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'la ilgilenen Juventus'a, Fenerbahçe yönetimi Douglas Luiz-Amrabat takasını önerecek.

Juventus'un bu plandan haberdar olduğu ve teklife sıcak baktığı belirtilirken, transferin mali şartlarını incelemeyi planladığı ifade edildi.

Douglas Luiz, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 51.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Juventus'a katılmıştı.

BISSOUMA'DA RAKİP WEST HAM

Transfer çalışmalarında önceliğini kanat transferine veren Fenerbahçe'de yönetim, orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.

Liste başı olan Yves Bissouma'nın Tottenham ile yollarını ayırması an meselesi. Londra ekibi, Bayern Münih'ten Joao Palhinha'yı kiralık olarak transfer etti.

Thomas Frank'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Malili oyuncu, transfer listesine koyuldu. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamamış, neden ağladığına dair net bir haber ortaya çıkmamıştı.

Bissouma için sadece Fenerbahçe değil Londra'nın bir diğer kulübü olan West Ham da devreye girdi. İngiliz ekibi, Tottenham'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin de yakın zamanda Tottenham ile resmi temasları kurması bekleniyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Malili oyuncu için Tottenham, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

SABITZER SÜRPRİZİ

Kanat ve Orta saha bölgeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesine dahil olan son isim Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer oldu.

MENAJERLER ÖNERDİ

Alman basının haberine göre; Jobe Bellingham, Daniel Svensson ve Yan Couta transferlerini gerçekleştiren Borussia Dortmund'un, kadrosuna yeni isimler dahil edebilmesi için oyuncu satışı yapması gerektiğini belirtti. Avusturyalı oyuncunun, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

KARAR MOURINHO VE ÖZEK'İN

Marcel Sabitzer için harekete geçilme konusunu Jose Mourinho ve Devin Özek'in birlikte değerlendirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 43 maçta forma giyen Sabitzer, 1 asist kaydetti.

