Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir dönemde Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşürken ana gündem maddesi Gazze meselesi oldu.

İşgalci İsrail büyük bir skandala imza atarak soykırım suçu işlediği Gazze'nin tamamını işgal edecek kanlı planı onayladı.

Türkiyeden Netanyahunun Gazzeyi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidirTürkiyeden Netanyahunun Gazzeyi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN MISIR'A GİTTİ
İsrail'in dün (8 Ağustos) aldığı karar sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan bugün Mısır'a gitti.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler ile birlikte en önemli gündem maddesi Gazze oldu.

Gazze'deki İsrail baskısının sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabalar ele alındı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU
A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığına bilgilere göre İsrail kabinesinin aldığı skandal karar sonrası Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesinin ardından yapılan bu kritik görüşmede, saldırıların son bulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için müzakere sürecinin başlatılması konuları masaya yatırıldı.

Fidan ve Sisi, Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda yürütülen Hamas–İsrail ateşkes müzakerelerinin son durumunu da değerlendirdi. Görüşmede, İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi yok etmeye yönelik adımlarının, bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Ayrıca, 28–30 Temmuz tarihlerinde New York'ta düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktıları ele alındı. Libya, Sudan, Somali ile Kuzey ve Doğu Afrika'daki gelişmeler ve Sahel kuşağındaki güvenlik sorunları da görüşmenin diğer başlıkları arasında yer aldı.

MISIR'LA TEMASLAR
Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. İki Bakan, İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

İKİLİ İLİŞKİLER
2025 yılı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2'nci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.

Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriyeyi desteklemeye devam edeceğizCumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriyeyi desteklemeye devam edeceğiz

