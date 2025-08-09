İşgalci İsrail büyük bir skandala imza atarak soykırım suçu işlediği Gazze 'nin tamamını işgal edecek kanlı planı onayladı.

Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler ile birlikte en önemli gündem maddesi Gazze oldu.

Gazze'deki İsrail baskısının sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabalar ele alındı.

Bakan Fidan Gazze için Mısır'da

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU

A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığına bilgilere göre İsrail kabinesinin aldığı skandal karar sonrası Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesinin ardından yapılan bu kritik görüşmede, saldırıların son bulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için müzakere sürecinin başlatılması konuları masaya yatırıldı.

Fidan ve Sisi, Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda yürütülen Hamas–İsrail ateşkes müzakerelerinin son durumunu da değerlendirdi. Görüşmede, İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi yok etmeye yönelik adımlarının, bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Ayrıca, 28–30 Temmuz tarihlerinde New York'ta düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktıları ele alındı. Libya, Sudan, Somali ile Kuzey ve Doğu Afrika'daki gelişmeler ve Sahel kuşağındaki güvenlik sorunları da görüşmenin diğer başlıkları arasında yer aldı.