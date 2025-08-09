Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler

"BU PENALTI SEZON BOYU TARTIŞILIR" Sabah yazarı Mustafa Çulcu şu ifadeleri kaleme aldı: "Galatasaray etkili klas oyuncuları ve kazandığı iki penaltı ile maçı ilk yarıda bitirdi. Maçta 30. saniyede Galatasaray ceza alanı çizgisi üzerinde Torreira kayarak geldi, Lungoyi'nin önündeki topa müdahale etti. Hakem 'devam' dedi. Oysa Lungoyi rakibine basıyor, faul yapıyor. 8'de korner atışı esnasında Sallai ile Rodrigues karşılıklı el-kol ile didişme içindeler. Kornerden gelen topta, topun oyuna giriş anı ve hakemin faul yorumu önemli. Kötü yerde kalan , pozisyonu görmeyen hakem, önleyici hakemlik yapamayınca devamında Rodrigues formadan tek elle Sallai'yi çekti. Sallai bıraktı kendini. VAR davetiyle Ali Şansalan, penaltı verdi. Rodrigues formadan tek elle çekiyor.

Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak. 38'de ve 45+2'de Gaziantep penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. İlk yarıya 11 dakika uzatma bayağı iddialı bir uygulama. Uzatma dakikalarında Bacuna'nın Barış Alper'e ceza alanı içindeki faulünde hakem tereddütsüz penaltı verdi.



Maçın ilk yarısı 56 dakika oynandı ancak top 24 dakika oyunda kaldı! İlk yarı 14 faul, 5 sarı kart ile tamamlandı. 63'te kaleci Burak ceza alanı dışında topu bilerek elle oynayınca bariz gol şansını engellediği için VAR'dan izleme ile kırmızı kart gördü. Atletizminde ve karar verme yetilerinde düşüş gördüğüm Ali Şansalan, iki VAR müdahalesi ile sezona formsuz giriş yaptı. Maçı Ali Şansalan değil de VAR hakemi Sarper Barış Saka yönetti."

"İLK ÇEKEN GALATASARAY'DAN SALLAİ" Sabah Yazarı Ahmet Çakar işe şunları söyledi: "Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik takım tam hazır değil. Ayrıca İcardi ve Osimhen de yoklar ve yine dünya yıldızı Sane, fizik ve adaptasyon olarak geride. Buna rağmen neredeyse pozisyon vermeden çok net bir galibiyet aldılar. Bunun nedeni, oturmuş takım ve çok yetenekli atak oyuncuları.