Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler

Süper Lig'in 2025-2026 sezonun açılış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'dan geldi. Maçta sarı-kırmızı ekibin kazandığı penaltı çok konuşuldu. Pozisyonu yorumlayan usta kalemler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eski hakem Mustafa Çulcu, "Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak." ifadelerini kullandı.

2025-2026 sezonunun açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Barış Alper Yılmaz'dan (2) ve Eren Elmalı'dan geldi.

Maçın 10. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Roland Sallai, Kevin Rodrigues'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Kevin Rodrigues sarı kart gördü, Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise duruma sert şekilde tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Maçın ardından pozisyona usta kalemlerden yorumlar geldi. Sabah yazarı eski hakem Mustafa Çulcu, "Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak." dedi. Ahmet Çakar ise hakem Ali Şansalan'ı işaret ederek, "VAR yardımıyla verdiği ilk penaltı yanlış. Tamam Sallai, Antepli Rodrigues tarafından çekiliyor ama kornerden top gelirken rakibi ilk çeken Sallai." ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Mustafa Çulcu şu ifadeleri kaleme aldı:

"Galatasaray etkili klas oyuncuları ve kazandığı iki penaltı ile maçı ilk yarıda bitirdi. Maçta 30. saniyede Galatasaray ceza alanı çizgisi üzerinde Torreira kayarak geldi, Lungoyi'nin önündeki topa müdahale etti. Hakem 'devam' dedi. Oysa Lungoyi rakibine basıyor, faul yapıyor. 8'de korner atışı esnasında Sallai ile Rodrigues karşılıklı el-kol ile didişme içindeler. Kornerden gelen topta, topun oyuna giriş anı ve hakemin faul yorumu önemli. Kötü yerde kalan , pozisyonu görmeyen hakem, önleyici hakemlik yapamayınca devamında Rodrigues formadan tek elle Sallai'yi çekti. Sallai bıraktı kendini. VAR davetiyle Ali Şansalan, penaltı verdi. Rodrigues formadan tek elle çekiyor.

Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak. 38'de ve 45+2'de Gaziantep penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. İlk yarıya 11 dakika uzatma bayağı iddialı bir uygulama. Uzatma dakikalarında Bacuna'nın Barış Alper'e ceza alanı içindeki faulünde hakem tereddütsüz penaltı verdi.

Maçın ilk yarısı 56 dakika oynandı ancak top 24 dakika oyunda kaldı! İlk yarı 14 faul, 5 sarı kart ile tamamlandı. 63'te kaleci Burak ceza alanı dışında topu bilerek elle oynayınca bariz gol şansını engellediği için VAR'dan izleme ile kırmızı kart gördü. Atletizminde ve karar verme yetilerinde düşüş gördüğüm Ali Şansalan, iki VAR müdahalesi ile sezona formsuz giriş yaptı. Maçı Ali Şansalan değil de VAR hakemi Sarper Barış Saka yönetti."

Sabah Yazarı Ahmet Çakar işe şunları söyledi:

"Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik takım tam hazır değil. Ayrıca İcardi ve Osimhen de yoklar ve yine dünya yıldızı Sane, fizik ve adaptasyon olarak geride. Buna rağmen neredeyse pozisyon vermeden çok net bir galibiyet aldılar. Bunun nedeni, oturmuş takım ve çok yetenekli atak oyuncuları.

Barış Alper, sezona çok iyi başladı. Her ne kadar iki golü de penaltıdan atmış olsa da hareketliliği, rakip defans arkasına yapmış olduğu koşularla dün gecenin en iyisiydi. İkinci golde Sara'nın koşu yapan Barış'ın önüne bırakması, onun da Eren'e 'Al da at' deyişi, fevkalade. Golü atan Eren sol bek ama bulunduğu yer çok enteresan.

Herhalde Galatasaray'ın rakipleri dün geceyi görünce çok rahatsız olmuşlardır. Sadece alınan skordan değil, oyuna sonradan giren oyuncuları sayalım.. Zaniolo, Jakobs, kulübede olmayan Osimhen ve İcardi… Bu şu demektir, çok önemli bir kadro derinliği. Ayrıca Sallai, her geçen gün sağ bekte daha da dengeli oynuyor.

Görünen o ki G.Saray'ın tek eksiği ya da doldurulması gereken en önemli yer, kaleci.

Gelelim hakem Ali Şansalan'a… VAR yardımıyla verdiği ilk penaltı yanlış. Tamam Sallai, Antepli Rodrigues tarafından çekiliyor ama kornerden top gelirken rakibi ilk çeken Sallai. İlk çekişi görmeyip de ikinci çekişi görürsen hatalı bir penaltı verirsin. Yine ikinci yarıda VAR yardımıyla bir kırmızı kart geldi. Karar doğru ama Şansalan bunu kendisi vermeliydi."

