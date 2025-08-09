Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler

2025-2026 sezonunun açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Barış Alper Yılmaz'dan (2) ve Eren Elmalı'dan geldi.
PENALTI KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Maçın 10. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Roland Sallai, Kevin Rodrigues'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Kevin Rodrigues sarı kart gördü, Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise duruma sert şekilde tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
POZİSYON PENALTI MI KİM NE DEDİ?
Maçın ardından pozisyona usta kalemlerden yorumlar geldi. Sabah yazarı eski hakem Mustafa Çulcu, "Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak." dedi. Ahmet Çakar ise hakem Ali Şansalan'ı işaret ederek, "VAR yardımıyla verdiği ilk penaltı yanlış. Tamam Sallai, Antepli Rodrigues tarafından çekiliyor ama kornerden top gelirken rakibi ilk çeken Sallai." ifadelerini kullandı.