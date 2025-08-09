Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek

"Boykot derken tabii ki bazı markalar daha hedefte, daha sembolik bu markalarla ilgili daha gayretli olmak gerekiyor. Ama genel olarak eğer bir yerli alternatifi varsa o şeyin Batılısını almamak lazım. Çünkü hedef sadece İsrail olmamalı, bütün Batı karar vericileri olmalı. Çünkü bu soykırımı durdurmaya güçleri yeter. İsterlerse bu soykırımı durdurabilirler. Soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapması başka bir kara mizah herhalde. Allah Filistinli kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Bu soykırımın faillerini de kahretsin."

Açıklamanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek, "Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Bilal Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası basın ve kamuoyunun ikili, taraflı yaklaşımı ve suskunluğunu nasıl değerlendirdiği" yönündeki sorusu üzerine, uluslararası medya üzerinde ciddi bir tahakküm olduğunu, özellikle İsrail lobisinin yönettiği sermaye gücünün sosyal medya üzerinde tahakküm oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyada bazı hesapların kapatıldığını, insani ve vicdani içeriklerin sansürlendiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla bu konuda belki daha da bilinçli olmaya ihtiyacımız var. Yani uluslararası medya dediğimiz şeyin vicdani konularda dahi tarafsız olamaması, insanlığın yanında duramaması, o da 21. yüzyılın belki de karanlık noktası. Gönül ister ki bu zillet anı, bu yaşadığımız karanlık nokta, bu soykırım, insanlık vicdanının yeniden dünyanın egemen güçlerine galebe çalmasına vesile olsun. Aksi takdirde sermaye gücünün kamuoyunu yönetmeye, toplumları manipüle etmeye, insanlığın masum sesini bastırmaya yönelik hareket etmeye devam etmesi kaçınılmaz."

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ablukayı, aç bırakmayı ve yardım noktalarına saldırıları eleştirerek, şunları kaydetti:

"8 milyar insanın yaşadığı bu dünyada gıda, su, un, yiyecek bulamadığı için kimse ölmesin. Bir toplum, bir millet abluka altına alınarak, bütün bir insani ihtiyaçlarının girmesi engellenerek, ölüme terk edilmesin. Bütün bir insanlığın gözünün önünde bir halk, yardım dağıtıyoruz, tiyatrosunun önünde yardım alanlarına toplanıp, kurşuna dizilmez. Böyle bir alçaklığı, böyle bir kalleşliği izlemeyelim. Buna karşı ayağa kalkalım."



FENERLERLE YÜRÜYECEKLER

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenecek olan yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayacak olan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya bir kez daha gösterilecek.