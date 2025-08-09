Son Dakika
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzmir’in çilesi bitmiyor. Su kriziyle boğuşan kent aynı zamanda çöp sorunu ile de savaşmaya çalışıyor. Kemalpaşa ilçesinde araziye boşaltılan çöpler adeta sıradağlar oluşturdu. Gümüldür’de ise denize 150 metre mesafedeki alandaki çöpler “Bu kadarına da pes doğrusu” dedirtti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıkların boş bir araziye rastgele dökülmesi, bölgede çevre kirliliği ve kötü koku şikayetlerini artırdı. Arazide biriken ve adeta sıradağları andıran çöpler, havadan da görüntülendi. Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından ilçede toplanan çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından transfer edilemediği için ilçe sınırlarındaki boş bir araziye boşaltıldı. Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkili olurken araziye dökülen çöpler çevre sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlçemizde çöp birikintileri oluşması söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır" derken havadan görüntülenen bölgede çöplerin adeta sıradağlar oluşturduğu görüldü. İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde CHP'li Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

MİKROP SAÇIYOR

Denize girmeye giden vatandaşlar da karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de etrafa mikrop saçıyor. Çöplerin bu alandan kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri Menderes Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı. Villalar bölgesi olarak adlandırılan alana metrelerce uzaklıktaki arazide bulunan çöplerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, tatil beldesine yakışmayan görüntülerin ulusal ve yerel basında haber olmasının ardından adeta cezalandırıldı. Vatandaşların çöp depolama alanını şikayet etmesinin ardından belediye ekipleri bölgeye daha fazla çöp dökmeye başladı. Çevre sakinleri, "Çöp dağları ulusal ve yerel basında yer aldıktan sonra belediye bizi cezalandırdı. Adeta bizden öç alırcasına bölgeye daha fazla çöp döktü. Biz buradaki çöplüğün kaldırılmasını istiyoruz. Bu manzara Gümüldür'e yakışmıyor" dedi

BİR YANDA SU KESİNTİSİ DİĞER YANDA ÇÖĞ DAĞLARI

Kentte bir yanda saatler süren su kesintileri vatandaşları çileden çıkarırken, diğer yanda biriken çöpler çevre felaketine davetiye çıkarıyor. Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkili olurken araziye dökülen çöpler çevre sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturdu.

