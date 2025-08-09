İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıkların boş bir araziye rastgele dökülmesi, bölgede çevre kirliliği ve kötü koku şikayetlerini artırdı. Arazide biriken ve adeta sıradağları andıran çöpler, havadan da görüntülendi. Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından ilçede toplanan çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından transfer edilemediği için ilçe sınırlarındaki boş bir araziye boşaltıldı. Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkili olurken araziye dökülen çöpler çevre sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlçemizde çöp birikintileri oluşması söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır" derken havadan görüntülenen bölgede çöplerin adeta sıradağlar oluşturduğu görüldü. İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde CHP'li Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.