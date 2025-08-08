Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı

Dünyanın gözü Beyaz Saray 'a çevrildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , ABD Başbakanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile görüşmek için Beyaz Saray’a geldi

TRUMP BİZZAT KARŞILADI

Paşinyan, kapıda Trump tarafından karşılandı.

ZİRVEDE ÜÇLÜ MUTABAKAT İMZALANDI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı. Trump "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." açıklamasında bulundu.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığ açıklamada "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak" şeklinde konuştu.

PAŞİNYAN, BEYAZ SARAY'A GELMEDEN ÖNCE ÖZEL TEMSİLCİ WİTKOFF İLE GÖRÜŞTÜ

Paşinyan, devlet liderleriyle gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Başkanı'nın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan-Witkoff arasındaki görüşmede, Ermenistan-ABD stratejik ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu yönde gelecekte atılacak adımlara odaklanılmıştı.

Açıklamada ayrıca tarafların, Paşinyan ile Trump arasında yapılacak bire bir görüşmeye ilişkin de fikir alışverişinde bulunduğu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmeye değindiği belirtilmişti.