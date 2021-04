"ALINAN HER KARAR TÜRKİYE'NİN REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK İÇİNDİR"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de ticaret savaşları ve hemen arkasından gelen pandemide Türk ekonomisinin temel makro dengeleri koruduğunu belirterek, "Merkez Bankası'na ilişkin alınan her karar, Türkiye'nin refah seviyesini artırmak içindir; alınan her karar, 83 milyona güçlü bir gelecek inşa etmek içindir" dedi.

