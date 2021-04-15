Son dakika haberi... CHP, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin yalanlar ve iftiralarla algı operasonu yapmaya soyundu. Fakat AK Parti'den yapılan açıklamalarla bu yalanlar çöktü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, muhalefeti 'cehalet'le suçladı. KİT Komisyonu Başkanı Savaş da söylemlerin art niyetli olduğunu belirtti.
SABAH'ta yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'ye madde madde cevap verdi. Ekonomi biliminin temel kuralları görmezden gelinerek, "128 milyarı kime sattınız? düşük fiyattan mı sattınız?" şeklinde sansasyonel ifadelerle kaotik ortam yaratılmaya çalışıldığını anlatan Canikli, "Merkez Bankası doların fiyatını belirlemez. Fiyat piyasada oluşur. Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür" dedi.