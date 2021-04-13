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    • 13.04.2021 16:34
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    "128 milyar dolar buhar oldu" yalanı 'nun ayağına dolandı! Kem küm ettiği o anlar

    "128 milyar dolar buhar oldu" yalanını köpürten İl Başkanı , muhabirinin sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Gerek sosyal medyada gerek danışıklı dövüş şeklinde gerçekleşen röportajlarda dilediği gibi at koşturup algı yapa Kaftancıoğlu, bu kez savunduğu yalanın esiri oldu.

    Kaftancıoğlu'nun kem küm ettiği o anlar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet, Merkez Bankası rezervleri üzerinden giriştikleri '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını sistematik bir biçimde tekrar ediyor.

    CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada bu konuyu yeniden dile getirdi.

    A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'nun '128 milyar doları nerede?' sözlerinin üzerine soru yöneltti, ancak Kaftancıoğlu'ndan net bir cevap alamadı.

    Kamuoyunun algısını şekillendirmeye yönelik bilinçli iftiralar ile ilgili gerçekler ise rakamlar üzerinden net bir şekilde ortaya çıkıyor.

    EVLAT NÖBETİ İLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ
    A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'na "Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin eylemine destek veriyor musunuz?" diye sordu.

        Kaftancıoğlu ise yine bu soruya da kaçamak bir yanıt verip iktidarı adres gösterdi. Bu yanıtın üzerine sorusunu yeniden Kaftancığlu'na yönelten A Haber muhabiri "PKK'ya ne zaman soracaksınız bu annelerin evlatları ne zaman gelecek diye? Diyarbakır anneleri sizi yanlarında göremedi hiç onların yanında mısınız? Diyarbakır demek neden bu kadar zor?" diye sordu.

        Ancak Kaftancıoğlu, bu soruya da net bir cevap veremedi.

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