CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet, Merkez Bankası rezervleri üzerinden giriştikleri '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını sistematik bir biçimde tekrar ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada bu konuyu yeniden dile getirdi.
A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'nun '128 milyar doları nerede?' sözlerinin üzerine soru yöneltti, ancak Kaftancıoğlu'ndan net bir cevap alamadı.
Kamuoyunun algısını şekillendirmeye yönelik bilinçli iftiralar ile ilgili gerçekler ise rakamlar üzerinden net bir şekilde ortaya çıkıyor.
EVLAT NÖBETİ İLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEDİ
A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'na "Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin eylemine destek veriyor musunuz?" diye sordu.