



SAVAŞ: "ASILSIZ KARALAMA KAMPANYASI"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, şunları söyledi:

"Günlerdir asılsız bir karalama kampanyası ile başlatılan '128 milyar dolar nerede?' sorusunu gelin birlikte cevaplayalım.

"VARLIKLAR MEVCUT DURUMLARA GÖRE SÜREKLİ OLARAK EL DEĞİŞTİRİR"

"Ekonomide hiçbir şey durduk yere ortaya çıkmaz ya da ortadaki değerler bir anda buhar olup yok olmaz. Varlıklar mevcut durumlara göre sürekli olarak el değiştirirler. Bu durum ekonomik hayatın rutin bir sürecini oluşturmaktadır."

"DÖVİZ İŞLEMİ ÇİFT TARAFLI BİR İŞLEM"

"Öte yandan, döviz işlemi çift taraflı bir işlemdir. Bu karalama kampanyasını başlatanlar, bir para birimi verilirken diğer para biriminin alındığını ya bilmiyor ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar."