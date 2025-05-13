SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Başkan Erdoğan "Suriye'ye yaptırımları hafiflet" demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Trump bu kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuşarak aldığını belirtti. Başkan Erdoğan, daha önce Trump ile yaptığı ikili telefon görüşmesinde yaptırımların hafifletilmesinin bölgesel istikrar ve dünya barışına katkı sağlayacağını vurgulamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 19:38
Başkan Erdoğan Suriye’ye yaptırımları hafiflet demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

"BU KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ALDIM"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım.

BAŞKAN ERDOĞAN "YAPTIRIMLARI HAFİFLET" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Suriye’ye yaptırımları hafiflet demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!
Trump Suudi Arabistan’da! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selman’a övgüler yağdırdı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme: Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Trump Netanyahu’yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Türk Telekom
Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı? Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı | Özgür Özel de listede
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi?
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?
İmzalar atıldı! Tahliyeleri yaklaşan hükümlüler İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek
TÜİK istatistikleri açıkladı akıllara Başkan Erdoğan’ın o uyarısı geldi: Savaştan daha önemli tehdit! | O iller için tehlike çanları
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Mekselina İlkbahar olayında son durum ne? Müge Anlı her şeyi ortaya çıkardı: Hayatı yalan çıktı
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!
Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...