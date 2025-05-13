Başkan Erdoğan "Suriye'ye yaptırımları hafiflet" demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

"BU KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ALDIM"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım.

BAŞKAN ERDOĞAN "YAPTIRIMLARI HAFİFLET" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini kaydetti.