AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli; Merkez Bankası'nın rezervler üzerinden hedef alınmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna tepki gösterdi.
CANİKLİ: 128 MİLYAR DOLARIN 36 MİLYAR DOLARI İLE ALTIN İTHAL EDİLDİ
Nurettin Canikli, 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini belirterek, "Bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir" dedi.
"75 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DEKİ BANKALARDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN HESAPLARINDA"
Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durduğunu hatırlatarak, "Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.
"DOLARIN FİYATI PİYASADA ARZ VE TALEP ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENİR"
Nurettin Canikli'nin açıklaması şöyle: