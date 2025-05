Trump Netanyahu’yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti İsrail'de endişeyle karşılandı. Trilyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı ziyaretin ardından Trump'ın İsrail'i resmen dışladığına yönelik sesler yükseldi.

Trump Suudi Arabistan'da, DHA

FINANCIAL TIMES: TRUMP'IN NETANYAHU'YA KARŞI SABRI TÜKENİYOR

İngiliz Financial Times "Trump'ın Netanyahu'ya karşı sabrı tükeniyor" dedi ve "ABD kendi hedeflerinin peşinde koşuyor ve İsrail'i İran ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların dışında bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"NETANYAHU HARİÇ HERKES…"

Trump'ın birincil hedefinin Körfez yatırımları ve Amerikan şirketleri için kazançlı fırsatlarla ABD ekonomisini canlandırmak olduğunu belirten Financial Times, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya niyetli olduğunu belirtirken "Görünüşe göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hariç herkes Trump ile iyi niyet inşa etmek için acele ediyor" ifadelerini kullandı.

"TRUMP NETANYAHU'YU DIŞARIDA BIRAKTI"

ABD ile İsrail'in ticaret açığının büyüdüğünü belirten Financial Times, "İsrail lideri için en kötü an, Trump'ın ABD'nin doğrudan İran ile görüştüğünü açıkladığı zamandı" dedi. ABD'nin Netanyahu'ya sürprizler yapmaya devam ettiğini belirten Financial Times, "İsrail'i yaptığı anlaşmanın dışında bırakıyor. Sırada Suudi Arabistan ile olası bir nükleer anlaşma olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump Suudi Arabistan'da, DHA

İSRAİL ORDU RADYOSU "F-35'LERE DİKKAT" DEDİ

İngiliz basını açıkla Trump'ın Netanyahu'yu uzaklaştırdığını ve dışarıda bıraktığını yazarken İsrail ordu radyosundan ise dikkat çeken bir haber geldi.

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ KORKUTTU

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti ve "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

TÜRKİYE ZİYARETİ VE SURİYE ENDİŞESİ

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.