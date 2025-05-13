SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump Netanyahu'yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’da trilyon dolarlık anlaşmalara imza atarken İsrail’i endişe sardı. İngiliz Financial Times, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı sabrının tükendiğini ve dışladığını, Suudi Arabistan ziyaretinin de bunu gösterdiğini yazarken İsrail ordu radyosu ise ABD ile Türkiye arasındaki olası F-35 anlaşması ve Trump’ın Perşembe günü barış zirvesi için İstanbul’a gelme ihtimalinin İsrail’i korkuttuğunu yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 18:47
Trump Netanyahu’yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti İsrail'de endişeyle karşılandı. Trilyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı ziyaretin ardından Trump'ın İsrail'i resmen dışladığına yönelik sesler yükseldi.

Trump Suudi Arabistan'da, DHATrump Suudi Arabistan'da, DHA

FINANCIAL TIMES: TRUMP'IN NETANYAHU'YA KARŞI SABRI TÜKENİYOR

İngiliz Financial Times "Trump'ın Netanyahu'ya karşı sabrı tükeniyor" dedi ve "ABD kendi hedeflerinin peşinde koşuyor ve İsrail'i İran ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların dışında bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"NETANYAHU HARİÇ HERKES…"

Trump'ın birincil hedefinin Körfez yatırımları ve Amerikan şirketleri için kazançlı fırsatlarla ABD ekonomisini canlandırmak olduğunu belirten Financial Times, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya niyetli olduğunu belirtirken "Görünüşe göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hariç herkes Trump ile iyi niyet inşa etmek için acele ediyor" ifadelerini kullandı.

"TRUMP NETANYAHU'YU DIŞARIDA BIRAKTI"

ABD ile İsrail'in ticaret açığının büyüdüğünü belirten Financial Times, "İsrail lideri için en kötü an, Trump'ın ABD'nin doğrudan İran ile görüştüğünü açıkladığı zamandı" dedi. ABD'nin Netanyahu'ya sürprizler yapmaya devam ettiğini belirten Financial Times, "İsrail'i yaptığı anlaşmanın dışında bırakıyor. Sırada Suudi Arabistan ile olası bir nükleer anlaşma olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump Suudi Arabistan'da, DHATrump Suudi Arabistan'da, DHA

İSRAİL ORDU RADYOSU "F-35'LERE DİKKAT" DEDİ

İngiliz basını açıkla Trump'ın Netanyahu'yu uzaklaştırdığını ve dışarıda bıraktığını yazarken İsrail ordu radyosundan ise dikkat çeken bir haber geldi.

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ KORKUTTU

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti ve "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

Trump Suudi Arabistanda! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selmana övgüler yağdırdıTrump Suudi Arabistanda! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selmana övgüler yağdırdı

TÜRKİYE ZİYARETİ VE SURİYE ENDİŞESİ

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.

Gözler İstanbuldaki barış zirvesinde! ABDden elçiler gelecek mesajı: Zelenskiy Trumpı davet ettik dediGözler İstanbuldaki barış zirvesinde! ABDden elçiler gelecek mesajı: Zelenskiy Trumpı davet ettik dedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump Suudi Arabistan’da! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selman’a övgüler yağdırdı
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme: Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Borsa İstanbul
Trump Netanyahu’yu dışladı İsrail panikledi! Suudi Arabistan, F-35, Türkiye ziyareti
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı? Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Türk Telekom
CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı | Özgür Özel de listede
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! ABD’den elçiler gelecek mesajı: Zelenskiy Trump’ı davet ettik dedi
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?
İmzalar atıldı! Tahliyeleri yaklaşan hükümlüler İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek
TÜİK istatistikleri açıkladı akıllara Başkan Erdoğan’ın o uyarısı geldi: Savaştan daha önemli tehdit! | O iller için tehlike çanları
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Mekselina İlkbahar olayında son durum ne? Müge Anlı her şeyi ortaya çıkardı: Hayatı yalan çıktı
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun: Yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim!
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!
Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...