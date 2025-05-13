Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı?

Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer (Takvim.com.tr)

PORNO BAĞIMLILIĞI OKULDAN ARKADAŞ İLİŞKİLERİNE HER ŞEYİ BOZUYOR

Türkiye'de porno bağımlılığının giderek artığını belirten Dinçer, "Genç insanların beyinleri çok daha haz odaklı çalışıyor. Beyni düşünen prefrontal mekanizması ergenlik çağında o kadar iyi çalışmıyor ve gelişmiyor. Özellikle ergenlik çağında insanlar ilk defa bu dürtüleriyle karşılaştıklarında ilk başta haz almak için başlıyor. Kendini sakinleştirmekle ilgili bir ihtiyaç varsa ve pornografi kullanımının bu ihtiyaca da hitap ettiğiyle ilgili bir eşleştirme yapıyorlarsa bu sefer kullanımı daha sıklaşıyor. Sıklaşmanın ötesinde hayatını daha fazla etkilemeye başlıyor. Okulu, arkadaş ilişkileri diğer insanlarla ilişkileri bozulabiliyor. Buna rağmen bırakamıyorlar. Maalesef bu giderek artan bir şey ve Türkiye'de de bayağı ciddi bir sorun. Aynı zamanda ahlaki normlarla da insanlar kendilerini çok fazla yargılıyorlar bu da çok anlaşılır. Bundan dolayı daha fazla suçluluk, utanç ve kendilerini olumsuz görme olarak geri dönüyor." dedi.