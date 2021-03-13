CHP ve tantanacıların rezerv oyunu bozuldu! İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...

CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı.







CHP'nin Merkez Bankası ve Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütüldü. İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...