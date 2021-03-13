CHP ve tantanacıların rezerv oyunu bozuldu! İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...

CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı.
CHP'nin Merkez Bankası ve Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütüldü. İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...
1- TÜRK LİRASI'NIN KONVERTİBL OLMASI NE DEMEKTİR?
- Konvertibl para, bir para biriminin, diğer para birimleri veya değerli madenlerle değiştirilebilir olmasıdır.
- 1990: Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya "Türk Lirası'nın konvertibl" olduğunu ilan etti.
- Yani TCMB, kendisine başvuran herkese (kim olursa olsun) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk Lirası karşılığında döviz vermek zorundadır.
- TCMB, talep ettiği dövizi piyasadan yeteri kadar karşılayamayanların bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.
- TCMB'nin bu talebi karşılamaması mümkün değildir.
- Bu talebin karşılanmaması, devletin temerrüte düşmesi, iflas etmesi demektir.
2- TÜRKİYE'YE 2018, 2019 VE 2020'DE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRI
- Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her yıl ikiz açık verdi:
-Dış ticaret açığı - Cari işlemler
- Ancak 2019'da Türkiye 6,8 milyar dolarlık rekor bir düzeyde cari fazla verdi. Ancak Türkiye ekonomisi, 2018, 2019 ve 2020'de önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar çok döviz talebi ile karşı karşıya kaldı.
- Bu olağanüstü talebin amacı, Türk finans piyasaları ve dolayısıyla hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak.
- ABD eski Başkanı Trump'ın attığı şu tweetler bu müdahaleye en açık örneklerdendi:
- (Terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi kastederek) "Eğer Kürtleri vururlarsa Türkye ekonomi mahvolur" (14 Ocak 2019)
- "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım" (7 Ekim 2019)
- Trump'ın bu son tweeti sonrası dolar/TL 5,80'i aşmıştı.