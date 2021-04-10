CHP ve yandaş medyası, Türkiye ekonomisine yönelik '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlattı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sistematik olarak hedef aldı.

Çukur siyasetini, yalan ve iftira ile yürüten CHP zihniyeti ülke gündemini bu skandal algı operasyonu ile meşgul etmeye devam ediyor.