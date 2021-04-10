Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2021 21:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2021 23:07
    ABONE OL

    yurt dışındaki altınları getirdi, saldırı başladı! 'nin "128 milyar dolar nerede?" algısını DSP'li Türker çürüttü

    '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlatarak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef alan 'nin karın ağrısı ortaya çıktı. Albayrak döneminde 'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasının ardından baş gösteren bu sistematik kara propaganda tüccarlığı, 'CHP dış güçlerden emir mi alıyor?', "Yoksa dış güçlerin kendilerini mutemet adamı gördükleri zihniyet CHP zihniyeti mi?' sorularını akıllara getirdi. Ekonomiden sorumlu Eski Bakan , bu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP'nin 128 milyar dolar nerede? yaygarası neden?

    CHP ve yandaş medyası, Türkiye ekonomisine yönelik '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlattı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sistematik olarak hedef aldı.

    Çukur siyasetini, yalan ve iftira ile yürüten CHP zihniyeti ülke gündemini bu skandal algı operasyonu ile meşgul etmeye devam ediyor.

    DSP'Lİ TÜRKER AÇIKLADI: ÇOK ÖNEMLİ BİR OPERASYON
    Ekonomiden sorumlu Eski Bakan Masum Türker, katıldığı bir programda konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altın ve paralarının yurt içine taşındığını belirten Masum Türker, bu operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

    "TAYYİP BEY O GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?"
    Eski HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının nedeninin, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervini ülkeye taşımasından kaynaklı olduğunu ifade eden Türker, "Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey esip gürlüyor ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası altını yok artık" ifadelerini kullandı.



    "MUTEMET ADAMI GÖRDÜKLERİNİ FIRÇALADILAR"
    Öte yandan DSP'li Masum Türker, "Bu paranın sonradan geldiğini fark eden dış güçler; Türkiye'de kendini mutemet adamı gördüklerini fırçalamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı kimin kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan biri olarak biliyorsam o hayli hayli biliyor" şeklinde konuştu.

    Türker'in bu açıklamalarının ardından gözler "128 milyar dolar nerede?" yaygarasını koparan CHP ve yandaşı çukur medyaya çevrildi.

    Alçak bir algı operasyonu ile kara propaganda tüccarlığını soyunan CHP'liler adeta Türkiye'nin rezervlerini yurt içine taşımasından rahatsız olan dış güçlerden emir almış gibi hareket ediyor.



        BU SORULARIN CEVABI CHP'DE!

        CHP'nin bu tutumu akıllara bu soruları getirdi;

        CHP'liler yurt dışındaki rezervin yurt içine taşınmasından neden rahatsız oldu?

        "128 milyar dolar nerede?" şeklinde algı yaparak neden Türk ekonomisi ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedef alındı?

        Yoksa dış güçlerin kendilerini mutemet adamı gördükleri zihniyet CHP zihniyeti mi?

        Tüm bunların cevabı CHP'de...



        İşte DSP'li Masum Türker'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

        Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel, en sonuncusu Şubat ayının sonuna doğru Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altınları taşındı ülkeye. Bakın bu önemli bir şeydir ama bunu ne hükümet pazarladı ne de olumludur dedi.

        Hatırlıyor musunuz Trump sürekli Papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın müdür muavinini ABD'de tutuklu tuttular. Bunların nedeni, o paraların taşındığını fark etmelerinin ardından oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey esip gürlüyor ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası altını yok artık.

        PARA VE ALTINLAR NASIL TAŞINDI?
        Devlete ait olan para ve altınları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir ama bu milli övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Bundan sonra bazı toplantılarda söyledim, Türkiye'nin bu parası gelmiştir, başarılıdır.

        Bu paranın sonradan geldiğini fark eden dış güçler; Türkiye'de kendini mutemet adamı gördüklerini fırçalamışlardır.

        "ERDOĞAN KİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"
        Sayın Cumhurbaşkanı kimin kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan biri olarak biliyorsam o hayli hayli biliyor.


        "128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" DİYENLERE NET CEVAP
        Türker'in bu sözleri '128 milyar Dolar nerede?' diyerek, hükümeti hedef almaya çalışanlara da net bir cevap oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Berat Albayrak yurt dışındaki altınları getirdi, saldırı başladı! CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" algısını DSP'li Türker çürüttü