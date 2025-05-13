41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti ne oldu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Yeni bir aşamaya geldik ancak süreç henüz tamamlanmadı. Yeni aşamada terör örgütü kendisini feshetti ama bunun uygulama aşamasını göreceğiz. Bu süreci hassasiyetle kurumlarımızla takip edeceğiz. Alınan kararın hayata geçiriliş sürecini takip ederek sonuçları göreceğiz. Güvenlik kurumlarımız en hassas yöntemlerle bu süreci işleyecek, izleyecek. Umut ediyoruz ki bu süreç hızlı şekilde sona ersin. Malesef sürece çomak sokmak isteyenler olacaktır. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olmak durumundayız. Halkımız ve kurumlarımız bu tip durumlara karşı tecrübelidir. Yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizi bu yükten kurtarmalıyız, amacımız bu olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü şekilde konum kazanacağını görmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil bölgesel huzur açısından Terörsüz Türkiye önemlidir.

Tüm Türkiye terörün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla terörün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu. Terörsüz Türkiye en fazla bölgeye yarar getirecek. Ekonomik kalkınma ve yaşam koşulları açısından bölgede çok büyük bir heyecan var. Olumlu hava daha da güçleniyor. Ziyaret ettiğimiz insanlar sürecin başarılı olmasını ve tamamlanmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA-ARŞİV)

"YAPTIRIMLAR SURİYE HALKINA ZARAR VERİYOR"

Suriye bizim için önemli, komşumuz. Ekonomiz arasında güçlü bağlar var. 2013'te sonraki iç savaşla birlikte olumsuz etkileri yaşadık. Her alanda olumsuz etkileri gördük. Bizim birinci önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Tüm etnik grupların birlikte huzurla yaşamaları önceliğimizdir. Kurumların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Biz Suriye'nin her zaman yanında olacağız.

Yaptırımlar Suriye'de bir diktatör varken kondu. O dönemde yaptırımlar eski rejime karşı uygulandı. Artık yaptırımlar Suriye halkına zarar verir bir konuma geldi. Cumhurbaşkanımız Trump ile özel ilişkilere sahip. ABD yaptırımları kaldırma kararı aldı. Trump bu kararı alırken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini referans aldığını söyledi. Olumlu bir adım olarak görüyoruz. Avrupa'nın da aynı görüşte bir adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptırımların bir an önce kaldırılması lazım. Yatırımcıların yaptırımların kalktığını gördüğü zaman Suriye'de başka bir atmosfer oluşacaktır. Bu durum Türkiye'deki Suriyelilerin de geri dönüşünü hızlandıracaktır. Şartlar iyileştikçe, yatırım ortamı oluştukça Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine döneceğine inanıyorum. Suriye ekonomisi geliştikçe Türkiye ile Suriye ekonomisi arasındaki ilişki farklı bir düzeye çıkacaktır.

41 YILLIK TERÖR MÜCADELESİNİN EKONOMİYE MALİYETİ NE OLDU?

Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir. Terörden kurtarılınca dolaylı faydaların yaşanacağı döneme girmiş bulunmaktayız. Ekonomik kalkınma açısından bu iş çok önemli. Biz teröre bakmadan yatırımlarımıza devam ettik. Yeri geldi yatırımlarımıza engel oldular ama biz buna bakmadan yaptık. Özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Siz devlet olarak yatırımlarınızı yapsanız da özel sektör buna aynı şekilde yaklaşmadı. Huzur ve güven ortamı artık oluştu. Bu süreç tamamlandığında bu potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız. Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede gerçekleşiyor. Ama yapmak biraz daha zamana yayılıyor. Kalkınma hedeflerimize Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi daha da katkı sağlayacak.