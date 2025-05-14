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Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

İstanbul Sultanbeyli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, virajı alamayarak ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

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DHA
Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

İstanbul Sultanbeyli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi.

Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLİN ÜSTÜNE YIKILDI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Atatürk Caddesi'nden Tavukçuyolu Caddesi'ne dönen R.Y.'nin kullandığı 34 EH3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak trafik ışıklarında bekleyen R.K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

Kazaya karışan ve sürücü kursu aracı olduğu öğrenilen otomobilde bulunanlar çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonundaki molozlar yola dökülürken yolun temizlenmesi için belediye temizlik ekibi olay yerine çağırıldı.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

KAZA ANI KAMERADA

Molozların temizlenmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinçle yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

Görgü tanığı Şafak Aytaç şunları söyledi:

"Hafriyat kamyonu virajı aldığı sırada manevrasını kaybederek yıkıldı. Otomobilin üzerine yıkıldı.

Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi

Yaralı yok. Polis, itfaiye geldi. Çekiciler şimdi kaldırıyorlar. Yol kapandı. Kazayı gördük ve sese geldik aynı zamanda."