Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönüldü! Hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi
İstanbul Sultanbeyli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, virajı alamayarak ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul
Sultanbeyli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi.
IŞIKLARDA BEKLEYEN OTOMOBİLİN ÜSTÜNE YIKILDI
Kaza, saat 14.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Atatürk Caddesi'nden Tavukçuyolu Caddesi'ne dönen R.Y.'nin kullandığı 34 EH3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak trafik ışıklarında bekleyen R.K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kazaya karışan ve sürücü kursu aracı olduğu öğrenilen otomobilde bulunanlar çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonundaki molozlar yola dökülürken yolun temizlenmesi için belediye temizlik ekibi olay yerine çağırıldı.