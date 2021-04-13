CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonunu sürdürerek Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almaya devam ediyor.

Birçok kez yalan olduğu ortaya çıkan bu karalama kampanyasını bu kez de Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bozdu.