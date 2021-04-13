CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonunu sürdürerek Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almaya devam ediyor.
Birçok kez yalan olduğu ortaya çıkan bu karalama kampanyasını bu kez de Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bozdu.
Kıran CHP'nin iddialarını rakamlarla çürüttü.
"YÜZYILIN YALANI"
CHP'li İBB'nin Fazilet Durağı yalanını hatırlataran Kenan Kıran, "Geçtiğimiz sene Fazilet Durağı üzerinden bir yayın yaptık. Bu yılın yalanıydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun'128 dolar nerede?' iddiası da belki de yüzyılın yalanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti, her işlemi kayıt altında olan bir devlet. Ve rakamların hepsi işleniyor. Bu rakamlar aslında, siyasiler ekonomistler de açıklıyor ama görmezden geliniyor." dedi.
AK PARTİ GÖREVE GELDİĞİNDE 27,5 MİLYAR REZERV VARDI
2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Kenan Kıran şunları söyledi:
"Bu rakamlar Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alıyor. Kamuya açık rakamlar. Gizli rakamlarda bahsetmiyoruz. 2005 sonunda 50 milyar dolarını ilk kez aştı. 2012 ortasında 100 milyar doları geçti.