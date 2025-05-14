Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 17:16

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten yaralı olarak çıkarılanlar ambulanslarla nakledildikleri Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya'da otobüs devrildi (İHA)

Otobüste yolcu ve mürettebat dahil toplam 21 kişi olduğu öğrenilirken, ilk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 13 olduğu öğrenildi.