Doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi? Faturalar ödenecek mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Ay sonu gelmesi ve fatura ödemelerinin yaklaşması nedeniyle, Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışamayan vatandaşlar doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Kredi borçları ertelendi ve vatandaşların borç yükü hafifledi. Şimdi gözler fatura ödemelerine çevrildi. Peki, doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Doğalgaz ve su faturalarının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

İşte merak edilen o açıklama;

"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz."