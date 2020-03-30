Doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi? Faturalar ödenecek mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Ay sonu gelmesi ve fatura ödemelerinin yaklaşması nedeniyle, Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışamayan vatandaşlar doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Kredi borçları ertelendi ve vatandaşların borç yükü hafifledi. Şimdi gözler fatura ödemelerine çevrildi. Peki, doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Doğalgaz ve su faturalarının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
İşte merak edilen o açıklama;
"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz."
ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Devletin sahip olduğu santralları işleten EÜAŞ'ın, 1 Ocak ile 31 Mart 2020 dönemi, şehiriçi dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatı 27,56 kuruştu. EPDK, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, bu fiyatı 22,83 kuruşa düşürdü. Yeni fiyat, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 3 aylık dönemde uygulamada olacak.
TÜKETİCİYE ETKİSİ NE OLACAK?
Devletin sattığı elektrikte yapılan bu indirimin etkisi ne olacak? Birinci etkisi, elektrik tarifelerinde görüldü. Devletin alım garantisi verdiği, yenilenebilir (su, rüzgar, güneş gibi) kaynaklardan özellikle sudan elektrik üretimi artış kaydetti ve buna bağlı olarak birim elektrik üretim fiyatlarında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) gelen bir maliyet oluştu. Bu indirim ile tüketiciyi de etkileyebilecek söz konusu maliyet baskısı ortadan kaldırıldı. 1 Nisan-30 Haziran dönemi için elektriğe zam yapılmadı.
Bu indirimin, koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen elektrik faturalarını erteleme taleplerine etkisi de izleyen günlerde ortaya çıkacak.
DOĞALGAZ KESİLECEK Mİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek" dedi.
KİRADA OTURANLAR DİKKAT!
Kiralanan konutu, konut olarak kullanmaya devam ettiği sürece kira ödeme borcu ortadan kalkmaz. Hatta, kiralananı kullanmadığı, mesela uzun süre tatile çıktığı, askere gittiği dönemde dahi kirayı ödemeye devam edecektir.
Coronavirüs testi pozitif olan bir kiracı tedavi için hastaneye yatırılsa, hastanede olduğu sürece kiralık evi kullanmamasına rağmen kira ödeme borcu devam edecektir.
İşsiz kalmak, gelirinin kesilmesi, kira ödeme borcunu ortadan kaldıran sebeplerden değil. Coronavirüs her ne kadar birçok şey için mücbir sebep olsa da, konut kirası borçları için mücbir sebep olma ihtimali çok zayıf. kiracının aynı kira dönemi içinde iki kere kira bedelini ödememesi halinde, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Kiracının kirasını neden ödeyemediğinin, isterse koronavirüs mücbir sebebiyle ödeyememesinin maalesef bir önemi yok.
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