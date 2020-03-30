Bilindiğini gibi vatandaşların en can sıkıcı buldukları şey kredi kartı ve bankamatik kartı aidatlarıdır. Özellikle bu durum kredi kartı kullanıcıları için bir kabus olmuştur. Kredi kartları haricinde kullandığınız bankamatik kartlarından da bankalar senelik olarak aidat almaktadır. Bankalara BDDK tarafından sunulan tebliğde ise müşterilere yıllık aidatı olmayan kredi kartları sunma zorunluluğu getirdi. Bankalar bu kartlarla müşterilerine otomatik ödeme talimatları, taksitlendirme ve puan kazanma gibi özellikler de tanıyorlar. İşte kredi ve bankamatik kartı aidatı almayan bankalar...