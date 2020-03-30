



5 GÜNDE İŞ TAMAM

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan, 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-Kur) ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek" dedi. Coronavirüs'ün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.