Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Domuz eti, at eti çıkan firmalar hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi... Hileli ve taklit gıdalar hakkında son dakika açıklaması geldi! Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı.

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