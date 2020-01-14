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  • 14.01.2020 10:29
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:29

2020 yılı , çıkan firmalar hangileri? İşte listesi haberimizde

ve 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Bu bağlamda gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bayahı bir süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaları sonrasında hileli gıdaları ve markaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi üzerinde yayınlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Manevi duyguları bile hiçe sayan gıda teröristleri vatandaşa bile yedirmiş. 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İşte domuz ve at eti çıkan markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Domuz eti, at eti çıkan firmalar hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi... Hileli ve taklit gıdalar hakkında son dakika açıklaması geldi! Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı.

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