Son dakika: Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladı! İşte halkın sağlığını tehdit eden ürünler
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı son yapılan denetimlerde tespit edilen taklit ve tağşiş ürünlerin listesini açıkladı. Açıklanan listede 229 firmaya ait 386 parti üründe halkın sağlığı ile oynandığı tespit edildi. İşte Bakanlığın açıkladığı ve halkın sağlığını hiçe sayan o markalar ve ürünleri...
Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.
229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Listede bulunan bazı markaların vatandaşa domuz ve at eti yedirdiği, bazı markaların da çaya boya karıştırdığı ortaya çıktı. 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.
İŞTE O MARKALAR VE ÜRÜNLER